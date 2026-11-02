مازن فندي يشارك في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بالإمارات

دمشق-سانا
يشارك لاعب منتخب سوريا الوطني للشطرنج مازن فندي في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي تنطلق مساء اليوم الإثنين في مدينة العين الإماراتية، وتستمر حتى السابع من تشرين الثاني الجاري، بمشاركة 185 لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة.
وأكد رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس في تصريح لـ سانا، أن مشاركة فندي تأتي في إطار برنامج التحضير لبطولة العالم للفئات العمرية، المقررة في مصر خلال شهر كانون الأول المقبل، والتي تشمل فئات تحت 9 و11 و13 و15 و17 عاماً، مشيراً إلى أن بطولة العين تشكل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة والاستعداد للاستحقاق المقبل.
وكان فندي أحرز مؤخراً الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي ضمن بطولة آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت في مدينة أحمد آباد الهندية، كما أضاف 10 نقاط إلى رصيده التصنيفي، ليعزز حضوره بين المواهب الشطرنجية الواعدة على مستوى القارة الآسيوية.