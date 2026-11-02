مازن فندي يشارك في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف بالإمارات

دمشق-سانا

يشارك لاعب منتخب سوريا الوطني للشطرنج مازن فندي في بطولة العالم للشطرنج ‏السريع والخاطف للشباب والشابات تحت 20 عاماً، التي تنطلق مساء اليوم الإثنين في ‏مدينة العين الإماراتية، وتستمر حتى السابع من تشرين الثاني الجاري،‏ بمشاركة 185 ‏لاعباً ولاعبة يمثلون 40 دولة. ‏

وأكد رئيس اتحاد الشطرنج علي عباس في تصريح لـ سانا، أن مشاركة فندي تأتي في ‏إطار برنامج التحضير لبطولة العالم للفئات العمرية، المقررة في مصر خلال شهر ‏كانون الأول المقبل، والتي تشمل فئات تحت 9 و11 و13 و15 و17 عاماً، مشيراً ‏إلى أن بطولة العين تشكل فرصة مهمة لاكتساب الخبرة والاستعداد للاستحقاق المقبل.‏

وكان فندي أحرز مؤخراً الميدالية الفضية في منافسات الشطرنج الكلاسيكي ضمن ‏بطولة آسيا للفئات العمرية، التي أقيمت في مدينة أحمد آباد الهندية، كما أضاف 10 ‏نقاط إلى رصيده التصنيفي، ليعزز حضوره بين المواهب الشطرنجية الواعدة على ‏مستوى القارة الآسيوية.‏