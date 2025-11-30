إحباط تهريب 57 كيلوغراماً من الحشيش بعملية نوعية مشتركة بين سوريا والعراق

دمشق-سانا

نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وإلقاء القبض على شخصين، وإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومصادرة المواد المخدرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن العملية تجسد مستوى التعاون الإقليمي والجهود المستمرة لمكافحة الشبكات الإجرامية وحماية المجتمع من المخدرات، مؤكدة أن إدارة مكافحة المخدرات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، وتعزيز التعاون الدولي بما يصون أمن البلاد واستقرارها.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات التي خلّفها النظام البائد عبر إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، وتصديرها إلى دول الجوار، وقد نجحت خلال الفترة الماضية في مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والإقليمي مع الدول المجاورة، بما يضمن مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية المجتمعات من أخطار هذه التجارة غير المشروعة.

ويعكس هذا التنسيق إدراكاً مشتركاً لأهمية العمل الجماعي في التصدي لظاهرة المخدرات، ويؤكد التزام سوريا وشركائها الإقليميين بتعزيز الأمن والاستقرار.