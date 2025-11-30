إحباط تهريب 57 كيلوغراماً من الحشيش بعملية نوعية مشتركة بين سوريا والعراق

photo 2025 11 30 21 40 53 إحباط تهريب 57 كيلوغراماً من الحشيش بعملية نوعية مشتركة بين سوريا والعراق

دمشق-سانا

نفذت إدارة مكافحة المخدرات عملية نوعية بالتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في جمهورية العراق، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 57 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، وإلقاء القبض على شخصين، وإحالتهما إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما، ومصادرة المواد المخدرة.

photo 2025 11 30 21 40 52 إحباط تهريب 57 كيلوغراماً من الحشيش بعملية نوعية مشتركة بين سوريا والعراق

وقالت وزارة الداخلية في بيان اليوم: إن العملية تجسد مستوى التعاون الإقليمي والجهود المستمرة لمكافحة الشبكات الإجرامية وحماية المجتمع من المخدرات، مؤكدة أن إدارة مكافحة المخدرات ستستمر في اتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة، وتعزيز التعاون الدولي بما يصون أمن البلاد واستقرارها.

وتواصل إدارة مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، جهودها المكثفة لوضع حد لآفة المخدرات التي خلّفها النظام البائد عبر إنتاجها وترويجها داخل المجتمع، وتصديرها إلى دول الجوار، وقد نجحت خلال الفترة الماضية في مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الأمني والإقليمي مع الدول المجاورة، بما يضمن مواجهة الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية المجتمعات من أخطار هذه التجارة غير المشروعة.

ويعكس هذا التنسيق إدراكاً مشتركاً لأهمية العمل الجماعي في التصدي لظاهرة المخدرات، ويؤكد التزام سوريا وشركائها الإقليميين بتعزيز الأمن والاستقرار.

1 46 إحباط تهريب 57 كيلوغراماً من الحشيش بعملية نوعية مشتركة بين سوريا والعراق
دورة تدريبية ذاتية للمهندسين في الخدمات الفنية بطرطوس
شحّ المياه يهدد الزراعة في جبل الأكراد بريف اللاذقية رغم عودة الأهالي
طقس خريفي وانخفاض تدريجي للحرارة في بعض المناطق السورية
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية- فيديو
الدفاع المدني: الانتهاء من الحفريات في حفرة الحارة غرب درعا والعثور على قبور قديمة خالية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك