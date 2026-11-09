منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

حمص-سانا
استأنف منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص اليوم الإثنين، حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ساحات الشحن وصالات المسافرين.
تعزيز حركة العبور والتبادل التجاري
وأوضح محافظ حمص مرهف النعسان في تصريحٍ للصحفيين خلال افتتاح المنفذ، أن أعمال التأهيل والترميم والتوسعة رفعت مساحة المنفذ إلى أكثر من سبعة أضعاف ما كانت عليه سابقاً، مؤكداً أهميته الاستراتيجية والحيوية في تسهيل حركة عبور المسافرين وتنشيط التبادل التجاري.
وأكد النعسان أن إعادة افتتاح المنفذ تُشكل خطوةً مهمة لأهالي حمص والسوريين عموماً، وتُسهم في دعم مسيرة التعافي والتنمية وإعادة البناء، منوهاً بجهود الهيئة العامة للمنافذ والجمارك وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز أعمال التأهيل.
من جهته، أوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد، أن افتتاح منفذ الدبوسية يأتي ضمن جهود الهيئة لتأهيل البنية التحتية في المنافذ الحدودية، بهدف تخفيف الضغط عن المنافذ العاملة الأخرى على الحدود مع لبنان، وتسهيل عبور المواطنين وضيوف سوريا، إلى جانب تعزيز حركة الشاحنات التجارية والبضائع في كلا الاتجاهين.
الجاهزية التشغيلية وآلية العمل
بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في إدارة منفذ الدبوسية ماهر الحاج أحمد، أن المنفذ أصبح يستقبل بدءاً من اليوم جميع حركات العبور، سواءً للمسافرين أو الشاحنات التجارية، لافتاً إلى إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين وتأهيل الأبنية الإدارية وأمانات الجمارك والمخابر وصالات المسافرين، وتوسيع ساحات الشحن لاستيعاب أعدادٍ أكبر من الشاحنات.
وأشار الحاج أحمد إلى أن كوادر المنفذ مستنفرة في مختلف الأقسام لتقديم التسهيلات للمسافرين والتجار، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية تحسنت نتيجة توسيع الصالات وزيادة عدد الكوادر، حيث تضم صالة القادمين 16 كوة لاستقبال المسافرين، بينما تضم صالة المغادرين 10 كوات، مع جاهزية المنفذ للعمل على مدار الساعة.
وحول الوثائق المطلوبة للعبور، لفت الحاج أحمد إلى أنها تختلف بحسب جنسية المسافر، وفق إجراءاتٍ محددة ومُتفق عليها بين الجانبين السوري واللبناني، موضحاً أن المنفذ كان يعمل سابقاً قبل أن يتوقف بفعل الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المنطقة في الفترة التي أعقبت تحرير سوريا من النظام البائد.
تمويل أوروبي وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية
من جهته أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد الأوروبي ساهم في تمويل المشروع، ولا سيما في الجانب السوري، ضمن برنامجٍ يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والنازحين داخلياً إلى مناطقهم، مبيناً أن منظمة الهجرة الدولية تولت تنفيذ المشروع.
وأشار أونماخت إلى أن دعم هذه المشاريع يأتي في إطار اهتمام الاتحاد باستقرار سوريا وتعافيها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية مساعدة السوريين على العودة إلى مناطقهم ومنازلهم.
تسهيل التنقل واختصار السفر
بدوره عبّر المسافر محمود الأبيض، وهو طبيب أسنان من محافظة حماة ومقيم في لبنان، عن ارتياحه لعودة المنفذ إلى العمل، إذ إن افتتاحه سيختصر عليه وعلى عائلته ساعاتٍ من السفر عند زيارة ذويه، بعد أن كان يضطر لسلوك طرقٍ أطول عبر منافذ أخرى، منوهاً بالإجراءات الميسّرة في المنفذ، وتقديم العاملين كل التسهيلات اللازمة للمسافرين.
يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت بدأت في شهر آب الماضي تنفيذ أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بريف حمص.
وفي أيار الماضي، أعيد افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي ووضعه في الخدمة مجدداً، ليكون مساراً إضافياً لحركة المسافرين بين ريف حمص والأراضي اللبنانية.