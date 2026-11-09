منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

حمص-سانا‏

استأنف منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص اليوم الإثنين، حركة عبور المسافرين ‏والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر ‏الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ساحات ‏الشحن وصالات المسافرين.‏

تعزيز حركة العبور والتبادل التجاري

وأوضح محافظ حمص مرهف النعسان في تصريحٍ للصحفيين خلال افتتاح المنفذ، أن ‏أعمال التأهيل والترميم والتوسعة رفعت مساحة المنفذ إلى أكثر من سبعة أضعاف ما ‏كانت عليه سابقاً، مؤكداً أهميته الاستراتيجية والحيوية في تسهيل حركة عبور ‏المسافرين وتنشيط التبادل التجاري.‏

وأكد النعسان أن إعادة افتتاح المنفذ تُشكل خطوةً مهمة لأهالي حمص والسوريين ‏عموماً، وتُسهم في دعم مسيرة التعافي والتنمية وإعادة البناء، منوهاً بجهود الهيئة ‏العامة للمنافذ والجمارك وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز أعمال التأهيل.‏

من جهته، أوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد، أن افتتاح ‏منفذ الدبوسية يأتي ضمن جهود الهيئة لتأهيل البنية التحتية في المنافذ الحدودية، ‏بهدف تخفيف الضغط عن المنافذ العاملة الأخرى على الحدود مع لبنان، وتسهيل ‏عبور المواطنين وضيوف سوريا، إلى جانب تعزيز حركة الشاحنات التجارية والبضائع ‏في كلا الاتجاهين.‏

الجاهزية التشغيلية وآلية العمل

بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في إدارة منفذ الدبوسية ماهر الحاج أحمد، أن المنفذ ‏أصبح يستقبل بدءاً من اليوم جميع حركات العبور، سواءً للمسافرين أو الشاحنات ‏التجارية، لافتاً إلى إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين وتأهيل الأبنية الإدارية ‏وأمانات الجمارك والمخابر وصالات المسافرين، وتوسيع ساحات الشحن لاستيعاب ‏أعدادٍ أكبر من الشاحنات.‏

وأشار الحاج أحمد إلى أن كوادر المنفذ مستنفرة في مختلف الأقسام لتقديم التسهيلات ‏للمسافرين والتجار، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية تحسنت نتيجة توسيع الصالات وزيادة ‏عدد الكوادر، حيث تضم صالة القادمين 16 كوة لاستقبال المسافرين، بينما تضم ‏صالة المغادرين 10 كوات، مع جاهزية المنفذ للعمل على مدار الساعة.‏

وحول الوثائق المطلوبة للعبور، لفت الحاج أحمد إلى أنها تختلف بحسب جنسية ‏المسافر، وفق إجراءاتٍ محددة ومُتفق عليها بين الجانبين السوري واللبناني، موضحاً ‏أن المنفذ كان يعمل سابقاً قبل أن يتوقف بفعل الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت ‏المنطقة في الفترة التي أعقبت تحرير سوريا من النظام البائد.‏

تمويل أوروبي وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية

من جهته أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد ‏الأوروبي ساهم في تمويل المشروع، ولا سيما في الجانب السوري، ضمن برنامجٍ ‏يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والنازحين داخلياً ‏إلى مناطقهم، مبيناً أن منظمة الهجرة الدولية تولت تنفيذ المشروع.‏

وأشار أونماخت إلى أن دعم هذه المشاريع يأتي في إطار اهتمام الاتحاد باستقرار ‏سوريا وتعافيها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية مساعدة السوريين على ‏العودة إلى مناطقهم ومنازلهم.‏

تسهيل التنقل واختصار السفر

بدوره عبّر المسافر محمود الأبيض، وهو طبيب أسنان من محافظة حماة ومقيم في ‏لبنان، عن ارتياحه لعودة المنفذ إلى العمل، إذ إن افتتاحه سيختصر عليه وعلى عائلته ‏ساعاتٍ من السفر عند زيارة ذويه، بعد أن كان يضطر لسلوك طرقٍ أطول عبر منافذ ‏أخرى، منوهاً بالإجراءات الميسّرة في المنفذ، وتقديم العاملين كل التسهيلات اللازمة ‏للمسافرين.‏

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت بدأت في شهر آب الماضي تنفيذ ‏أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بريف حمص.‏

وفي أيار الماضي، أعيد افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي ووضعه في الخدمة مجدداً، ‏ليكون مساراً إضافياً لحركة المسافرين بين ريف حمص والأراضي اللبنانية.‏