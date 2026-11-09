الإثنين 9 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

1L3A6169 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يستأنف حركة عبور المسافرين ‏والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان-حمص9-11-2026-سانا

حمص-سانا‏

استأنف منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص اليوم الإثنين، حركة عبور المسافرين ‏والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر ‏الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ساحات ‏الشحن وصالات المسافرين.‏

تعزيز حركة العبور والتبادل التجاري

وأوضح محافظ حمص مرهف النعسان في تصريحٍ للصحفيين خلال افتتاح المنفذ، أن ‏أعمال التأهيل والترميم والتوسعة رفعت مساحة المنفذ إلى أكثر من سبعة أضعاف ما ‏كانت عليه سابقاً، مؤكداً أهميته الاستراتيجية والحيوية في تسهيل حركة عبور ‏المسافرين وتنشيط التبادل التجاري.‏

وأكد النعسان أن إعادة افتتاح المنفذ تُشكل خطوةً مهمة لأهالي حمص والسوريين ‏عموماً، وتُسهم في دعم مسيرة التعافي والتنمية وإعادة البناء، منوهاً بجهود الهيئة ‏العامة للمنافذ والجمارك وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاز أعمال التأهيل.‏

1L3A6229 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

من جهته، أوضح معاون رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك خالد البراد، أن افتتاح ‏منفذ الدبوسية يأتي ضمن جهود الهيئة لتأهيل البنية التحتية في المنافذ الحدودية، ‏بهدف تخفيف الضغط عن المنافذ العاملة الأخرى على الحدود مع لبنان، وتسهيل ‏عبور المواطنين وضيوف سوريا، إلى جانب تعزيز حركة الشاحنات التجارية والبضائع ‏في كلا الاتجاهين.‏

الجاهزية التشغيلية وآلية العمل

بدوره، بيّن مدير العلاقات العامة في إدارة منفذ الدبوسية ماهر الحاج أحمد، أن المنفذ ‏أصبح يستقبل بدءاً من اليوم جميع حركات العبور، سواءً للمسافرين أو الشاحنات ‏التجارية، لافتاً إلى إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين وتأهيل الأبنية الإدارية ‏وأمانات الجمارك والمخابر وصالات المسافرين، وتوسيع ساحات الشحن لاستيعاب ‏أعدادٍ أكبر من الشاحنات.‏

1L3A6188 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

وأشار الحاج أحمد إلى أن كوادر المنفذ مستنفرة في مختلف الأقسام لتقديم التسهيلات ‏للمسافرين والتجار، مبيناً أن الطاقة الاستيعابية تحسنت نتيجة توسيع الصالات وزيادة ‏عدد الكوادر، حيث تضم صالة القادمين 16 كوة لاستقبال المسافرين، بينما تضم ‏صالة المغادرين 10 كوات، مع جاهزية المنفذ للعمل على مدار الساعة.‏

وحول الوثائق المطلوبة للعبور، لفت الحاج أحمد إلى أنها تختلف بحسب جنسية ‏المسافر، وفق إجراءاتٍ محددة ومُتفق عليها بين الجانبين السوري واللبناني، موضحاً ‏أن المنفذ كان يعمل سابقاً قبل أن يتوقف بفعل الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت ‏المنطقة في الفترة التي أعقبت تحرير سوريا من النظام البائد.‏

تمويل أوروبي وتنفيذ منظمة الهجرة الدولية

1L3A6091 1 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏

من جهته أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى سوريا ميخائيل أونماخت، أن الاتحاد ‏الأوروبي ساهم في تمويل المشروع، ولا سيما في الجانب السوري، ضمن برنامجٍ ‏يهدف إلى تهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين من دول الجوار والنازحين داخلياً ‏إلى مناطقهم، مبيناً أن منظمة الهجرة الدولية تولت تنفيذ المشروع.‏

وأشار أونماخت إلى أن دعم هذه المشاريع يأتي في إطار اهتمام الاتحاد باستقرار ‏سوريا وتعافيها وتطورها الاقتصادي والاجتماعي، مؤكداً أهمية مساعدة السوريين على ‏العودة إلى مناطقهم ومنازلهم.‏

تسهيل التنقل واختصار السفر

بدوره عبّر المسافر محمود الأبيض، وهو طبيب أسنان من محافظة حماة ومقيم في ‏لبنان، عن ارتياحه لعودة المنفذ إلى العمل، إذ إن افتتاحه سيختصر عليه وعلى عائلته ‏ساعاتٍ من السفر عند زيارة ذويه، بعد أن كان يضطر لسلوك طرقٍ أطول عبر منافذ ‏أخرى، منوهاً بالإجراءات الميسّرة في المنفذ، وتقديم العاملين كل التسهيلات اللازمة ‏للمسافرين.‏

يُشار إلى أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك كانت بدأت في شهر آب الماضي تنفيذ ‏أعمال تأهيل وتوسعة منفذ الدبوسية الحدودي بريف حمص.‏

وفي أيار الماضي، أعيد افتتاح منفذ جسر قمار الحدودي ووضعه في الخدمة مجدداً، ‏ليكون مساراً إضافياً لحركة المسافرين بين ريف حمص والأراضي اللبنانية.‏

1L3A6215 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
1L3A6217 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
1L3A6222 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
1L3A6236 منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
dji fly 20261109 31614 م 0660 1794229129194 photo منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
dji fly 20261109 31800 م 0665 1794229128545 photo منفذ الدبوسية الحدودي في حمص يعود إلى الخدمة بعد إعادة تأهيله ‏
الشاعر حذيفة العرجي يحيي الذكرى الأولى للتحرير بأمسية شعرية وطنية
وزير الأوقاف: جناح الوزارة في معرض دمشق الدولي يستعرض الشؤون الدينية
بمشاركة سوريا… انطلاق أعمال الدورة الـ41 للجنة “الكومسيك” في إسطنبول
حصاد القمح يتواصل بريف حلب الجنوبي وسط آمال بموسم جيد
الأمن الداخلي في حلب يبدأ استقبال عناصر قسد الراغبين بتسوية أوضاعهم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار