مواهب واعدة في ختام بطولة التلاميذ المدرسية لكرة اليد بالرقة

الرقة-سانا

اختُتمت اليوم الثلاثاء منافسات بطولة كرة اليد لتلاميذ الحلقة الأولى التي نظمتها مديرية التربية والتعليم في الرقة، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري لافت.

ونالت مدرسة رابعة العدوية المركز الأول بعد فوزها في المباراة النهائية على مدرسة عبد السلام العجيلي.

وفي تصريح لمراسل سانا، أوضح المشرف على البطولة يوسف الكدرو أن البطولة تهدف إلى تنمية قدرات التلاميذ واكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، تمهيداً لرفد منتخبات مدارس الرقة بلاعبين مميزين.

وأشار الكدرو إلى أن الخطة للعام القادم، تتضمن إقامة بطولة مركزية على مستوى المحافظة، لاختيار نخبة من اللاعبين لتمثيل الرقة في البطولة المركزية التي ستقام في دمشق، مؤكداً أن أصداء البطولة كانت إيجابية، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً.

بدوره، بيّن محمد فؤاد، مدرب كرة اليد في نادي الفرات، أن مستوى الأداء كان جيداً رغم التحديات، ولا سيما بعد انقطاع البطولات المدرسية منذ عام 2013، إضافة إلى ضعف الإمكانيات وقلة التجهيزات، مؤكداً أن الفرق اعتمدت على معدات بسيطة.

وأعرب فؤاد عن سعادته بالمستوى الذي قدمه الأطفال، مشدداً على أن هذه البطولة تمثل بداية حقيقية لعودة كرة اليد إلى الواجهة.

وتأتي هذه البطولة في خطوة تعكس عودة النشاطات الرياضية المدرسية بعد سنوات من الانقطاع.