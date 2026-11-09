لبنان يرحب بإعادة افتتاح منفذ الدبوسية ويؤكد دوره في تنشيط الحركة التجارية

بيروت-سانا



رحّب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني فايز رسامني، اليوم الإثنين، بإعادة افتتاح منفذ الدبوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، منوّهاً بأهمية هذا المرفق ودوره في تعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية والتواصل بين البلدين.



ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن رسامني قوله: إن المرافق والمطارات في لبنان وسوريا يجب أن تكون متكاملة في خدمة التنمية وحركة العبور، لافتاً إلى أن تفعيل منفذ الدبوسية – العبودية يندرج ضمن رؤية أوسع لتفعيل المرافق الحيوية، من المعابر إلى المرافئ والمطارات.



وأوضح رسامني أن حركة العبور المتوقعة عبر المنفذ قد تصل إلى ما بين 8 و10 آلاف شخص يومياً، بين قادمين ومغادرين من لبنان وسوريا، إضافةً إلى ما بين 150 و200 شاحنة يومياً، بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتخفيف الضغط عن المرافق والمعابر الأخرى.

اتحاد النقل البري: ضرورة الحفاظ على المعابر الشرعية

من جانبه، هنّأ نائب رئيس اتحاد النقل البري للنقل بالترانزيت في الداخل والخارج اللبناني محمد كمال الخير بإعادة افتتاح منفذ الدبوسية واستئناف حركة التواصل بين لبنان وسوريا عبره، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ترفع الضرر الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي على المسلك والشريان الواصل بين البلدين.



وأكد الخير ضرورة فتح جميع آفاق التواصل بين البلدين، والحفاظ على المعابر الشرعية لتسهيل الانتقال إلى سوريا، وبناء حاضر جديد ومستقبل مزدهر.



وأعرب عن أمله في إعداد الاتفاقات اللازمة لتنظيم النقل البري بين لبنان وسوريا والأردن والعراق ودول الخليج العربي، بما يحقق المنفعة، ويعزز التواصل بين هذه الدول.



واستؤنفت اليوم حركة عبور المسافرين والشاحنات التجارية بين سوريا ولبنان عبر منفذ الدبوسية الحدودي في ريف حمص، عقب استكمال أعمال إعادة بناء الجسر الواصل بين البلدين، وتأهيل الأبنية والمرافق الإدارية والخدمية، وتوسيع ساحات الشحن وصالات المسافرين.

