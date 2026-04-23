طرقات سرمدا تعيق حركة المرور جراء الأمطار وتحسينات بداية الشهر المقبل

إدلب- سانا

أدّت الأمطار الغزيرة في محافظة إدلب مؤخراً إلى أضرار كبيرة في مجمل طرقات مدينة سرمدا بريف المحافظة الشمالي، ما أعاق حركة المرور والمواصلات، وزاد من الحوادث المرورية نتيجة السيول وصعوبة تصريف المياه.

وأوضح رئيس مجلس مدينة سرمدا حماد قنديل، في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن الأمطار الغزيرة والمتتالية أعاقت تنفيذ بعض الخطط التي تم وضعها بالتعاون مع إدارة المنطقة لمعالجة المشاكل الطرقية في بعض المناطق، من خلال فرشها بمادة “الأنترلوك”، مشيراً إلى أنه مع بداية شهر أيار القادم ستتم معالجة الحفريات والجور بمادة “الزفت”، إضافةً إلى وجود خطة لإيجاد شوارع رديفة للشارع العام.

وأشار قنديل إلى الجهود المتواصلة لتخفيف الضغط عن مدينة سرمدا، التي عانت من اكتظاظ سكاني خلال سنوات الحرب، ما سبب ازدحاماً كبيراً داخل المدينة، وتطلب وجود بنية تحتية قوية لاستيعاب هذا التضخم، لافتاً إلى السعي الحثيث للنهوض بمستوى الخدمات بالمدينة بما يناسب المواطنين.

من جهتهم، أشار عدد من المواطنين إلى المعاناة الكبيرة جراء سوء الطرقات بسبب كثرة الحفر وتجمع المياه فيها، وازدياد عمقها باستمرار بفعل الأمطار، فضلاً عن سوء تنفيذ الإصلاحات وعمليات الترقيع الشكلية، ما أسهم بإعاقة حركة المرور، لافتين إلى الأضرار الكبيرة التي لحقت بهم جراء ذلك، والمتمثلة بتضرر الآليات ووسائل النقل من السيارات في العامة والخاصة بشكل كبير وارتفاع تكاليف إصلاحها.

وناشد المواطنون المعنيين، بضرورة الإسراع بإيجاد حلول فورية ودائمة والإسراع بإصلاح الطرقات وردم الحفر الكثيرة في أغلب مناطق المحافظة وأريافها.

وتعدّ مدينة سرمدا منطقة تجارية حيوية لقربها من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وتضم تجمعاً سكانياً كبيراً من الأهالي، فضلاً عن كونها مقصداً تجارياً مهماً لكثير من المناطق المجاورة.