مبادرة مجتمعية لتنظيف طريق داعل طفس بريف درعا

درعا-سانا

نفذ مجلس مدينة داعل بريف درعا بالتعاون مع الفعاليات المجتمعية، اليوم السبت، حملة نظافة واسعة لطريق داعل طفس، بهدف تحسين الواقع الخدمي والبيئي، وتعزيز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية.

وأوضح رئيس مجلس مدينة داعل المهندس هاشم العاسمي في تصريح لـ سانا، أن المجلس بالتعاون مع المجتمع المحلي يقوم بتنظيف الطرق الرئيسية والأحياء من خلال عمال وآليات مجلس المدينة، بالتعاون مع آليات مديرية الخدمات الفنية والدفاع المدني، مؤكداً استمرار الحملة، واستهداف الطرق والأحياء حسب الأولوية حتى الوصول إلى مجتمع صحي ونظيف.

وأضاف: إن المجلس يستهدف، اليوم السبت، طريق داعل طفس، وسبق أن نظف الطريق الممتد من دوار داعل حتى طريق بلدة إبطع، ومن الدوار حتى الطريق المتجه باتجاه عتمان ومدينة درعا.

فيما اعتبر عطية أبو عرة (من الأهالي)، أن تنظيف الطرقات وتوسيعها يسهم في تحسين الحركة المرورية، ويعطي منظراً جمالياً وحضارياً، معرباً عن أمله في الاهتمام أكثر بالتقاطعات الطرقية، ووضع الشاخصات لدرء حوادث السير.

وقال أحمد العاسمي من سكان المدينة وأحد المشاركين بالحملة لـ سانا: إن المجتمع المحلي يشارك مجلس مدينة داعل في حملة النظافة على طريق طفس، مؤكداً أهمية طريق داعل طفس لجهة إبراز الوجه الحضاري للمدينة، باعتباره طريقاً حيوياً يربط داعل بالمنطقة الغربية مع التأكيد على ضرورة إنارة الطريق بالطاقة الشمسية لكونه يشهد حركة مرورية على مدار الساعة.

وتسهم مبادرات المجتمع المحلي في دعم جهود المؤسسات العامة، لتقديم خدمات متنوعة ومنها حملات النظافة، حيث تخلق جواً من التعاون والعمل الجماعي من خلال الاهتمام بالواقع الخدمي والبيئي.