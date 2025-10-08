القبض على مهرب أسلحة يدير مكتباً إعلامياً لمجموعات خارجة عن القانون في اللاذقية

اللاذقية-سانا

ألقت قيادة الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب، القبض على المجرم قصي عماد قرطاني، المنحدر من بلدة وطا الشير بريف المحافظة، والمتورط في تجارة وتهريب الأسلحة والذخائر لمصلحة المجموعات الخارجة عن القانون.

وذكرت وزارة الداخلية عبر قناتها على تلغرام أن التحقيقات الأولية أظهرت إدارة المجرم أحد المكاتب الإعلامية التابعة للخلايا، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والإخلال بالسلم الأهلي.

وأشارت إلى أن المجرم أحيل إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.