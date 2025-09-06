وفد سعودي يزور مصفاتي بانياس وحمص لبحث تعزيز التعاون النفطي

حمص-سانا

أجرى وفد من وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية جولة ميدانية على مصفاتي بانياس وحمص، اطّلع خلالها على واقع العمل والإمكانات الفنية والتقنية المتوافرة فيهما، وذلك في إطار متابعة التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مجال الصناعات النفطية.

وعقد الوفد اجتماعاً عبر تقنية الفيديو مع الشركة السورية لنقل النفط في بانياس، جرى خلاله استعراض واقع العمل في الشركة وخططها التطويرية لتعزيز كفاءة منظومة النقل ودعم استمرارية العملية الإنتاجية.

رافق الوفد في جولته كل من معاوني مدير الإدارة العامة للنفط رياض جوباسي وأكرم حمودة، حيث أكدا أهمية استمرار التواصل والتعاون الفني مع الجانب السعودي، بما يسهم في تطوير القطاع النفطي ويعزز آفاق الشراكة المستقبلية.

تأتي هذه الزيارة في سياق زيادة التعاون السوري السعودي الذي شهد خلال الفترة الماضية خطوات متسارعة، ولا سيما في قطاعي الطاقة والاستثمار.

