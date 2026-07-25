جلسة حوارية بدمشق تناقش أولويات العمل التشريعي

دمشق-سانا

نظم برنامج “راصد سوريا” التابع لمنظمة وحدة دعم الاستقرار (‏SSU‏)، ‏جلسة حوارية بمشاركة أعضاء في مجلس الشعب، وممثلين عن منظمات ‏المجتمع المدني، لمناقشة أولويات العمل التشريعي خلال المرحلة المقبلة، بما ‏يسهم في دعم مسيرة الإصلاح التشريعي، وتعزيز التواصل بين المجلس ‏والمجتمع.‏

وتناولت الجلسة التي عُقدت، اليوم السبت، في فندق بلو تاور بدمشق، ‏الأولويات التشريعية من وجهة نظر أعضاء مجلس الشعب السوري الجديد ‏ومنظمات المجتمع المدني، كما شهدت نقاشاً مفتوحاً حول عدد من القضايا، ‏أبرزها تمكين مختلف شرائح المجتمع، وإعادة دمج الفئات المتضررة خلال ‏سنوات الثورة، وإقرار تشريعات تعزز بيئة الاستثمار، إلى جانب معالجة ‏ملفات العدالة الانتقالية.‏

وناقشت أبرز التشريعات ذات الأولوية في المرحلة المقبلة، مع التأكيد على ‏أهمية استمرار الحوار والتنسيق، بما يسهم في تطوير المنظومة التشريعية، ‏والاستجابة لاحتياجات المجتمع، ودعم مسار الإصلاح.‏

تعزيز التواصل بين مجلس الشعب والمجتمع المدني

وأكد مدير برنامج “راصد سوريا” معتصم كيلاني، في تصريح لمراسلة ‏سانا، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينفذها البرنامج، بهدف ‏تعزيز التواصل بين أعضاء مجلس الشعب ومنظمات المجتمع المدني، ‏وتمكين المواطنين من المساهمة في صنع القرار وعملية التشريع، وذلك في ‏إطار العمل على إيجاد قنوات تواصل مباشرة بين مجلس الشعب والمجتمع ‏المدني، بما يسهم في إشراك مختلف الفاعلين في مناقشة القضايا التشريعية ‏ذات الأولوية.‏

وأشار كيلاني إلى أن الهدف من هذه الجلسات الوصول إلى توافقات بين ‏المجتمع المدني ومجلس الشعب حول أولويات مشتركة يمكن طرحها خلال ‏جلسات المجلس المقبلة.‏

أهمية النقاش المفتوح

بدوره لفت المدير التنفيذي لوحدة دعم الاستقرار (‏SSU‏) منذر سلال، أن ‏الجلسة الحوارية تعد الأولى من نوعها بعد بدء أعضاء مجلس الشعب ‏ممارسة مهامهم، مبيناً أن برنامج راصد أسهم سابقاً في متابعة العملية ‏الانتخابية وتنظيم جلسات تدريبية وحوارية بين أعضاء المجلس والمواطنين.‏

وأشار كيلاني إلى أن الجلسة تضمنت عرض مسودة تقرير أعده برنامج ‌‏”راصد سوريا” حول متابعة العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية الحوار المباشر ‏بين أعضاء مجلس الشعب والمواطنين بشأن أولويات العمل التشريعي، بما ‏يعكس رؤى كل من البرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني، ويسهم في ‏تطوير العملية التشريعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.‏

من جانبه، نوه عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص نادر صنوفي ‏بالمحاور التي عرضت في الجلسة ومناقشة العديد من القوانين ذات الأولوية ‏التي يمكن أن تسهم في معالجة القضايا الأكثر إلحاحاً، وتمهيد الطريق أمام ‏بقية التشريعات، بما يدعم تحقيق الاستقرار المجتمعي، وتحريك عجلة ‏الاقتصاد، وتعزيز الإصلاح المؤسسي.‏

نقل احتياجات المجتمع إلى صناع القرار

من جهتها، أكدت ريتا بوبكي من وكالة الصحة والعدالة أهمية مشاركة ‏منظمات المجتمع المدني في مثل هذه الجلسات، لما تؤديه من دور في نقل ‏احتياجات المجتمع إلى صناع القرار، وتقديم الخبرات والدراسات الميدانية، ‏وتعزيز الشفافية والرقابة المجتمعية على تنفيذ التوصيات.‏

وأشارت بوبكي إلى أن أبرز الأولويات التشريعية التي طرحتها منظمات ‏المجتمع المدني شملت حماية حقوق الملكية، وإقرار تشريعات للعدالة ‏الانتقالية، وتعزيز المحاسبة، إلى جانب مناقشة التشريعات المرتبطة بالحياة ‏السياسية خلال المرحلة المقبلة.‏

ويُعد برنامج “راصد سوريا” مبادرة وطنية أطلقتها وحدة دعم الاستقرار ‌‏(‏SSU‏)، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية في الشأن العام ‏السوري، من خلال متابعة ورصد العمليات الانتخابية وتنظيم جلسات ‏حوارية لمناقشة الأولويات التشريعية والدستورية والخدمية، وتنفيذ برامج ‏تدريبية تستهدف تمكين المرأة والشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة ‏وبناء السلام.‏