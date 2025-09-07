تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة “الحرية”

دمشق-سانا

نظمت وزارة الصحة اليوم حفلاً لتخريج 140 طالباً وطالبةً من المعهد التقاني الصحي، تحت عنوان “دفعة الحرية”، وذلك على مسرح الفنون البصرية بكلية الفنون الجميلة في دمشق.

وأكد معاون وزير الصحة حسين الخطيب في كلمة خلال الحفل التزام الوزارة بدعم الخريجين الجدد وتطوير إمكاناتهم بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن مهنة المهن الصحية ترتبط بالقلب والضمير الحي، وأن الوزارة تعمل بشكل متواصل على رفد كوادرها بالكفاءات والخبرات اللازمة للارتقاء بالواقع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

من جهته أوضح مدير المهن الصحية في الوزارة دريد الرحمون أن الوزارة تعمل على تحديث المناهج التعليمية، ورفد المعاهد بكوادر تدريسية متخصصة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ربط الطلاب بالتطبيقات العملية والفنية عبر التدريب والإشراف المباشر في المشافي الحكومية.

بدوره أشار مدير المعهد التقاني الصحي إياد حماد إلى أن المعهد يهدف إلى تأهيل طلابه في مختلف الاختصاصات الطبية والتقانية، وربطهم بسوق العمل من خلال التدريب العملي خلال فترة الدراسة، مبيناً أن الخريجين يمتلكون المهارة والكفاءة ليكونوا فاعلين في خدمة المجتمع سواء في المشافي الحكومية أو العيادات الخاصة أو المراكز الطبية.

وأضاف حماد: إن الأوائل من الخريجين ستكون أمامهم فرصة متابعة دراستهم في الكليات الطبية أو الصيدلة أو العلوم الصحية، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحفل يأتي بعد توقف استمر عامين.

من جانبهم، عبّر عدد من الخريجين عن سعادتهم بهذا اليوم، حيث أكد ممثلهم محمد الحسين أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء والأمل، بينما أوضحت الصيدلانية فاطمة الزهراء الطويل أن التكريم يشكل حافزاً لها لمتابعة دراستها وتعزيز مهاراتها العلمية والمهنية.