تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة “الحرية”

444A0060 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"

دمشق-سانا

نظمت وزارة الصحة اليوم حفلاً لتخريج 140 طالباً وطالبةً من المعهد التقاني الصحي، تحت عنوان “دفعة الحرية”، وذلك على مسرح الفنون البصرية بكلية الفنون الجميلة في دمشق.

444A0112 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"

وأكد معاون وزير الصحة حسين الخطيب في كلمة خلال الحفل التزام الوزارة بدعم الخريجين الجدد وتطوير إمكاناتهم بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية، مشيراً إلى أن مهنة المهن الصحية ترتبط بالقلب والضمير الحي، وأن الوزارة تعمل بشكل متواصل على رفد كوادرها بالكفاءات والخبرات اللازمة للارتقاء بالواقع الصحي وتلبية احتياجات المواطنين.

من جهته أوضح مدير المهن الصحية في الوزارة دريد الرحمون أن الوزارة تعمل على تحديث المناهج التعليمية، ورفد المعاهد بكوادر تدريسية متخصصة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى ربط الطلاب بالتطبيقات العملية والفنية عبر التدريب والإشراف المباشر في المشافي الحكومية.

444A0093 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"

بدوره أشار مدير المعهد التقاني الصحي إياد حماد إلى أن المعهد يهدف إلى تأهيل طلابه في مختلف الاختصاصات الطبية والتقانية، وربطهم بسوق العمل من خلال التدريب العملي خلال فترة الدراسة، مبيناً أن الخريجين يمتلكون المهارة والكفاءة ليكونوا فاعلين في خدمة المجتمع سواء في المشافي الحكومية أو العيادات الخاصة أو المراكز الطبية.

وأضاف حماد: إن الأوائل من الخريجين ستكون أمامهم فرصة متابعة دراستهم في الكليات الطبية أو الصيدلة أو العلوم الصحية، لافتاً إلى أن تنظيم هذا الحفل يأتي بعد توقف استمر عامين.

من جانبهم، عبّر عدد من الخريجين عن سعادتهم بهذا اليوم، حيث أكد ممثلهم محمد الحسين أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة من العطاء والأمل، بينما أوضحت الصيدلانية فاطمة الزهراء الطويل أن التكريم يشكل حافزاً لها لمتابعة دراستها وتعزيز مهاراتها العلمية والمهنية.

444A0011 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
444A0018 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
444A0056 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
444A0070 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
444A0148 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
444A0209 تخريج 140 طالباً من المعهد التقاني الصحي بدمشق ضمن دفعة "الحرية"
وزير الدفاع يبحث مع رئيس أركان الجيش التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك
جمعية أصدقاء المتاحف السورية تحذر من ظاهرة ترويج تجارة الآثار عبر مواقع التواصل
وزارة التربية تطلق خطة الاستجابة السريعة والمسار الاستراتيجي لمستقبل التعليم في سوريا
اللاذقية تحتفي بربيعها بمهرجان يروّج للمنتجات المحلية
وزير الدفاع يستقبل وفداً من وجهاء جرمانا
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك