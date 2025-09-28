اجتماع في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية يبحث تحديات قطاع النقل البري في سوريا

دمشق-سانا

عقد الأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، اجتماعاً ضم وزيري الاقتصاد والصناعة نضال الشعار والنقل يعرب بدر، ومدير المنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي بهدف مناقشة ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع النقل البري في سوريا.

وناقش المجتمعون سبل تجاوز العراقيل الفنية والتنظيمية التي تعيق عمل أكثر من 40 ألف شاحنة، بينها عدد كبير من الشاحنات المتهالكة، مؤكدين ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحسين ظروف عملها كونها مصدر رزق لآلاف الأسر.

وتناول الاجتماع مقترحات لتطوير القطاع، أبرزها إطلاق منصة إلكترونية لتنظيم حركة الشاحنات وضمان توزيع عادل للحمولات، إضافة إلى تنظيم دخول الشاحنات من المعابر لتسهيل عمليات التفريغ وضمان انسيابية العمل.

كما بحث المجتمعون تحسين شروط العمل والأجور لسائقي الشاحنات، بما يعزز استقرارهم المعيشي.

