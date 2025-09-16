الحرارة لانخفاض وفرصة لهطل المطر فوق المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض المناطق السورية لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفيا عادياً غائما جزئياً فوق المناطق الساحلية والوسطى والجنوبية, وصحواً في باقي المناطق, مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية متفرقة من المطر فوق المنطقة الساحلية, سديمياً على المناطق الشرقية والجزيرة.

وتستمر الأجواء اللطيفة خلال فترة المساء مع نسبة رطوبة مرتفعة في أغلب المناطق وتكون مائلة للبرودة في المرتفعات الجبلية مع احتمال تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية في المنطقة الشرقية، وغربية إلى جنوبية غربية في باقي المناطق، بين الخفيفة والمعتدلة عند 15 كيلو متراً في الساعة، مع هبات نشطة تتراوح سرعتها ما بين 35 و 45 كيلو متراً في الساعة، وخاصة على المناطق الشمالية الغربية والوسطى والجنوبية, تثير الغبار في تلك المناطق، ويكون البحر خفيف ارتفاع الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة في المحافظات …