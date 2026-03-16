فتح باب الاقتراع لانتخابات مجلس الشعب في مركزي الرقة والطبقة غداً الثلاثاء

الرقة-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري اليوم الإثنين فتح باب الاقتراع في المركزين الانتخابيين الرقة – الطبقة في محافظة الرقة، من الساعة التاسعة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من يوم غد الثلاثاء.

وأوضحت اللجنة عبر قناتها على تلغرام، أنه يتم تمديد وقت الاقتراع ساعة واحدة فقط في حال عدم تحقق النسبة الدنيا المطلوبة للاقتراع، وبعدها تُغلق الصناديق بغض النظر عن نسبة المقترعين، بحيث تجري عملية فرز الأصوات فوراً بعد العملية الانتخابية وإصدار النتائج.

وأكدت اللجنة ضرورة التزام المترشحين في كلا الدائرتين الانتخابيتين بالحضور إلى مركز الاقتراع الساعة الثامنة والنصف صباحاً في يوم الاقتراع.

وبيّنت أنه يُسمح بحضور عملية فرز الأصوات كلاً من:

اللجنة الفرعية.

المراقبين القانونيين.

المترشحين في الدائرة الانتخابية.

وسائل الإعلام المصرح لها.

وفي الـ 10 من شهر آذار الجاري أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، قوائم المرشحين لعضوية المجلس في الدائرتين الانتخابيتين الرقة والطبقة في محافظة الرقة، حيث تقدم 32 مرشحاً في دائرة الرقة، و20 مرشحاً في دائرة الطبقة للتنافس على 4 مقاعد في مجلس الشعب، 3 منها لدائرة الرقة، ومقعد واحد لدائرة الطبقة.

ومع انتهاء جولة الانتخابات هذه سيرتفع عدد الأعضاء المنتخَبين لمجلس الشعب من 122 إلى 126 عضواً.