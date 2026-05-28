بدعم من السفارة الأذربيجانية.. توزيع لحوم الأضاحي على العائلات الأشد احتياجاً في محافظة حمص

حمص-سانا‏

أطلقت سفارة أذربيجان في دمشق بالتعاون مع جمعية خالد بن الوليد بحمص وبمساعدة الوكالة الأذربيجانية للدعم والتنمية ‏الدولية، اليوم الخميس، حملة إنسانية تحت عنوان “تهنئة قلبية من شعب أذربيجان لكل الشعب السوري” تمثلت ‏بتوزيع لحوم ‏الأضاحي على عائلات محتاجة في حمص‎.‎

وتستهدف الحملة ألف عائلة في حمص وبانياس بريف طرطوس، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي ونشر قيم المحبة والتعاون ‏خلال عيد الأضحى المبارك.‏

وأوضح سفير أذربيجان في سوريا ألنور شاه حاسينوف في تصريح لـ مراسل سانا أن اليوم هو الثاني والختامي للحملة ‏الإنسانية التي تنفذها السفارة بالتعاون مع جمعية خالد بن الوليد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس ثقافة راسخة ‏لدى جمهورية أذربيجان في العمل الخيري، وتأتي التزاماً بالمبادئ الإنسانية ‏والأخوة والتضامن مع الشعب السوري.‏

وأضاف حسينوف: إن اليوم الثاني من الحملة يصادف ذكرى إقامة جمهورية أذربيجان الشعبية الديمقراطية، معرباً عن ‏تمنياته للشعب السوري بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.‏

بدوره، بين عضو مجلس إدارة جمعية خالد بن الوليد أنس الجندي أن الجمعية تقوم بتوزيع حصص اللحوم على العائلات ‏المسجلة لديها في حمص، ومنها عائلات شهداء وأرامل وعائلات شديدة الفقر، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم في ‏التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة وتعزز الروابط المجتمعية في أيام العيد. ‏

وتأتي الحملة التي انطلقت أمس في بانياس ضمن النشاط الإنساني الذي تقوم به الحكومة الأذربيجانية في دعم القضايا ‏المجتمعية وتحسين الواقع ‏الاجتماعي في سوريا‎.‎

وتسهم حملات توزيع لحوم الأضاحي التي تنفذها الجهات الأهلية والخيرية خلال عيد الأضحى المبارك في ترسيخ قيم ‏التكافل والتعاون، ولا سيما تجاه الأسر الأكثر احتياجاً.