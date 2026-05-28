بدعم من السفارة الأذربيجانية.. توزيع لحوم الأضاحي على العائلات الأشد احتياجاً في محافظة حمص

حمص-سانا
أطلقت سفارة أذربيجان في دمشق بالتعاون مع جمعية خالد بن الوليد بحمص وبمساعدة الوكالة الأذربيجانية للدعم والتنمية الدولية، اليوم الخميس، حملة إنسانية تحت عنوان “تهنئة قلبية من شعب أذربيجان لكل الشعب السوري” تمثلت بتوزيع لحوم الأضاحي على عائلات محتاجة في حمص.
وتستهدف الحملة ألف عائلة في حمص وبانياس بريف طرطوس، بهدف تعزيز التكافل الاجتماعي ونشر قيم المحبة والتعاون خلال عيد الأضحى المبارك.
وأوضح سفير أذربيجان في سوريا ألنور شاه حاسينوف في تصريح لـ مراسل سانا أن اليوم هو الثاني والختامي للحملة الإنسانية التي تنفذها السفارة بالتعاون مع جمعية خالد بن الوليد، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعكس ثقافة راسخة لدى جمهورية أذربيجان في العمل الخيري، وتأتي التزاماً بالمبادئ الإنسانية والأخوة والتضامن مع الشعب السوري.
وأضاف حسينوف: إن اليوم الثاني من الحملة يصادف ذكرى إقامة جمهورية أذربيجان الشعبية الديمقراطية، معرباً عن تمنياته للشعب السوري بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.
بدوره، بين عضو مجلس إدارة جمعية خالد بن الوليد أنس الجندي أن الجمعية تقوم بتوزيع حصص اللحوم على العائلات المسجلة لديها في حمص، ومنها عائلات شهداء وأرامل وعائلات شديدة الفقر، مؤكداً أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية عن الأسر المحتاجة وتعزز الروابط المجتمعية في أيام العيد.
وتأتي الحملة التي انطلقت أمس في بانياس ضمن النشاط الإنساني الذي تقوم به الحكومة الأذربيجانية في دعم القضايا المجتمعية وتحسين الواقع الاجتماعي في سوريا.
وتسهم حملات توزيع لحوم الأضاحي التي تنفذها الجهات الأهلية والخيرية خلال عيد الأضحى المبارك في ترسيخ قيم التكافل والتعاون، ولا سيما تجاه الأسر الأكثر احتياجاً.