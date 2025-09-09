انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية

DJI 0330 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية

حماة-سانا

تنطلق مساء اليوم فعاليات مهرجان ربيع حماة في دورته السادسة والعشرين، بعد استكمال كل التحضيرات الفنية واللوجستية من قبل محافظة حماة وغرفتي صناعة وتجارة حماة، بالتعاون مع مجموعة المشهداني الدولية، وذلك في محيط قلعة حماة التاريخية، تحت شعار “ربيع حماة” الذي يعكس رمزية الانتصار والتحرير.

DJI 0334 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية

وأكد مدير إعلام محافظة حماة، قصي الشبيب، في تصريح لمراسل سانا، أن التحضيرات شملت تجهيز السوق التجاري المؤلف من 320 غرفة عرض بمساحة 9 أمتار مربعة لكل منها، إلى جانب سوق للأشغال اليدوية التراثية ومعرض للكتاب، بما يضمن انطلاقة متكاملة تليق بتاريخ المهرجان.

وأشار الشبيب إلى أهمية الحفاظ على استمرارية هذه الفعالية التي يزيد عمرها على مئة عام، باعتبارها منصة ثقافية واقتصادية وسياحية تسهم في دعم المنتجات المحلية وتنشيط الحركة التجارية في المحافظة.

ويستمر المهرجان حتى الثاني والعشرين من الشهر الجاري، ويتضمن عروضاً فنية ومسرحية، وفقرات ترفيهية للأطفال، ومسابقات ثقافية للكبار والصغار، إضافة إلى فعاليات تراثية باللباس الفلكلوري الحموي، ومعرض للكتاب وسوق للأشغال اليدوية، ما يعكس تنوعاً ثقافياً واجتماعياً يعزز روح الانتماء والفرح في المدينة.

DJI 0335 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
default
IMG 9494 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
IMG 9496 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
IMG 9497 2 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
IMG 9498 2 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
IMG 9503 انطلاق مهرجان ربيع حماة بمحيط القلعة لتعزيز السياحة ودعم المنتجات المحلية
أوقاف حمص تفتتح شعبة وقفية بمنطقة الحولة
وزارة الدفاع تحذر من أي محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في الساحل السوري
الأمن الداخلي بدير الزور يحبط هجوماً إرهابياً لتنظيم “داعش” في الميادين
الكوادر الهندسية في شركة إسمنت حماة تنجز تصميماً محدثاً لنظام التدفق الهوائي للمطحنة البرجية
ضمن احتفالات الذكرى الـ 14 للثورة السورية… مسير كشاف يجوب شوارع حمص
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك