وزير الداخلية: بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبطال المهام الخاصة

photo 2026 04 14 22 17 33 وزير الداخلية: بكل فخر واعتزاز نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبطال المهام الخاصة

دمشق- سانا

قال وزير الداخلية السوري أنس خطاب: بكل فخر واعتزاز، نحتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من أبطال المهام الخاصة، الذين تميزوا بتفانيهم وإصرارهم على أداء واجبهم الوطني، وقدموا عرضاً متميزاً يعكس مدى التزامهم وانضباطهم في تنفيذ التعليمات والأوامر.

وأضاف الوزير خطاب في تصريح له: نواصل العمل في تطوير وزارة الداخلية في مختلف الجوانب، مركزين على رفع كفاءة التدريب لتعزيز قدرات فرقنا في مواجهة التحديات وحماية وطننا الغالي وأبنائه من جميع التهديدات.

وكانت وزارة الداخلية السورية أقامت اليوم الثلاثاء بحضور الوزير خطاب وعدد من مسؤولي وضباط الوزارة مراسم تخريج دورة أفراد المهام الخاصة، والتي نفذتها إدارة التأهيل والتدريب، في خطوة تعكس الاهتمام بتعزيز جاهزية الوحدات الأمنية العملياتية، ورفدها بكوادر مؤهلة ومدرّبة وفق أعلى المعايير.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك