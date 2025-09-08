درعا: بدء تجهيز المجمع الحكومي الجديد على مساحة 27 ألف متر مربع

درعا-سانا

باشرت ورشات الخدمات الفنية في محافظة درعا أعمال تجهيز واكساء بناء المجمع الحكومي الجديد ليكون صرحاً إدارياً وخدمياً يوفر خدمات للمواطنين بشكل مناسب.

وأكد مدير الخدمات الفنية في درعا محمد المسالمة أن المشروع يمثل خطوة نوعية على صعيد تطوير البنية المؤسسية والإدارية في المحافظة، ويسهم بتجميع الدوائر والمؤسسات في موقع واحد، بما يسهل الخدمات أمام المواطنين ويوفر بيئة عمل حضارية تواكب تطلعات أبناء المحافظة وطموحاتهم.

وتبلغ المساحة الإجمالية للمجمع 27 ألف متر مربع ومساحة طابقية تصل إلى 23 ألف متر مربع موزعة على 11 طابقاً تشمل تسعة طوابق علوية وقبوين، وتشمل المرحلة الحالية تجهيز ثلاثة طوابق على أن تنجز الأعمال المتبقية خلال أربعة أشهر.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار خطة متكاملة لتطوير البنى التحتية وتعزيز الخدمات الحكومية في محافظة درعا بما يسهم في رفع كفاءة الأداء الإداري وتلبية احتياجات المواطنين.

