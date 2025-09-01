هيئة الطاقة الذرية السورية تعرض خدماتها لزوار معرض دمشق الدولي

‌‏دمشق-سانا

‏يشهد جناح هيئة الطاقة الذرية السورية في معرض دمشق الدولي بدورته الـ 62 إقبالاً واسعاً من المواطنين والمهتمين بالاطلاع على علوم الطاقة الذرية، والتعرّف على عمل الهيئة، والخدمات البحثية والعلمية والطبية التي تقدمها.

‏‏وفي تصريح لمراسل سانا اعتبر الباحث عبد القادر عبادي رئيس لجنة الهيئة في المعرض، أن مشاركة الهيئة كسرت الصورة النمطية والمعقدة لدى عامة الناس عن “الطاقة الذرية” وربطها فقط بالأسلحة أو المخاطر، كما أتاحت فرصة فريدة للتواصل المباشر مع المواطن السوري، لشرح طبيعة عمل الهيئة والتعريف بإنجازاتها ومشاريعها التي تخدم قطاعات واسعة من المجتمع، إضافة لكونها وسيلة لجذب الباحثين والطلاب والخريجين الشباب.

‏واستعرض الباحث في الهيئة أحمد وائل الدبل الخدمات والتحاليل التي تجريها وتوافرها من خلال مخابرها عالية التجهيز في المجال الكيميائي والبيئي والغذائي والطبي والجنائي بشروط الجودة العالمية، مبيناً أنه تم طرح عرض وهدية خاصة للطلبة للحصول على بطاقة خصم على أي من التحاليل أو الخدمات التي تقدمها.

‏ خدمات وأعمال هيئة الطاقة الذرية

‏وتحدثت آية طوير باحثة في قسم البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية عن الأعمال العلمية التي تقدمها هيئة الطاقة الذرية والتي تمتاز بتنوع التخصصات العلمية والتقنية وخاصة في المجال التطبيقي، أبرزها الضماد الطبي الرطب لمعالجة الحروق، وطعوم الأغشية الأمينوسية، والطواقم الصيدلانية الإشعاعية.

‏‏وأشارت رزان الزيبق الباحثة في قسم الطب الإشعاعي إلى أن هيئة الطاقة الذرية السورية ستستفيد من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للأغراض السلمية، مثل الطب النووي والزراعة وإدارة المياه إضافة إلى الدعم الفني.

‏‏وهيئة الطاقة الذرية السورية هي مؤسسة وطنية بحثية مسؤولة عن إدارة وتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالعلوم النووية والتكنولوجيا المتطورة، وتهدف إلى توظيف هذه العلوم المتقدمة في مجالات التنمية المستدامة والسلمية لخدمة الاقتصاد الوطني والبحث العلمي.

‏