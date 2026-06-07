أكثر من 40 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي خلال ‏أيار الماضي

حلب-سانا‏

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي ‏السوري أن عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي ‏خلال شهر أيار ‏الماضي، بلغ 40 ألفاً و451 مسافراً‎.‎

ووفق الإحصائية التي نشرتها الهيئة عبر قناتها على ‏التلغرام اليوم الأحد، بلغ عدد القادمين 18209 مسافرين، ‏في حين بلغ ‏المغادرين 22242 مسافراً، فيما بلغ عدد ‏الرحلات الجوية 412 رحلة، بينما وصل عدد شركات ‏الطيران العاملة إلى 7 ‏شركات‎.‎

يذكر أن عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال ‏شهر أيار من العام الجاري، تجاوز 148 ألف مسافر عبر ‌‏1532 ‏رحلة 2026، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران أمس.‏

وتعكس هذه الأرقام تنامي حركة النقل الجوي عبر ‏مطاري دمشق وحلب الدوليين، واستمرار تعافي قطاع ‏الطيران المدني، ‏بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتنقل، ‏وربط سوريا بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية، وسط ‏جهود متواصلة لتطوير ‏الخدمات، ورفع كفاءة العمل في ‏المطار‎.‎