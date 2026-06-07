أكثر من 40 ألف مسافر عبر مطار حلب الدولي خلال ‏أيار الماضي

حلب-سانا
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري أن عدد المسافرين عبر مطار حلب الدولي خلال شهر أيار الماضي، بلغ 40 ألفاً و451 مسافراً.
ووفق الإحصائية التي نشرتها الهيئة عبر قناتها على التلغرام اليوم الأحد، بلغ عدد القادمين 18209 مسافرين، في حين بلغ المغادرين 22242 مسافراً، فيما بلغ عدد الرحلات الجوية 412 رحلة، بينما وصل عدد شركات الطيران العاملة إلى 7 شركات.
يذكر أن عدد المسافرين عبر مطار دمشق الدولي خلال شهر أيار من العام الجاري، تجاوز 148 ألف مسافر عبر 1532 رحلة 2026، وفق ما أعلنت الهيئة العامة للطيران أمس.
وتعكس هذه الأرقام تنامي حركة النقل الجوي عبر مطاري دمشق وحلب الدوليين، واستمرار تعافي قطاع الطيران المدني، بما يسهم في تعزيز حركة السفر والتنقل، وربط سوريا بمختلف الوجهات الإقليمية والدولية، وسط جهود متواصلة لتطوير الخدمات، ورفع كفاءة العمل في المطار.