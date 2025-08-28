حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي

دمشق-سانا

أطلقت المؤسسة العامة لبنوك الدم حملة للتبرع بالدم ضمن فعاليات مشاركة وزارة الصحة بمعرض دمشق الدولي، وذلك بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية وتأمين مخزون كاف من الدم.

مسؤول القطف والصرف في بنك دم دمشق أحمد حاج حميدو أوضح أن الحملة تجري ضمن بنك دم متنقل مجهز بالكامل، تتوافر فيه تحاليل للمتبرعين تشمل تحليل الزمرة الدموية والخضاب.

وتهدف الحملة بحسب حاج حميدو إلى تعزيز مخزون بنك الدم وخاصة دمشق والذي يعاني من طلب كبير ويغذي مدينتي دمشق وريفها مؤكداً أن الإقبال كبير على التبرع منذ اليوم الأول.

عدد من المتبرعين أكدوا أهمية هذه الخطوة لتأمين الدم وضمان توافره بأي وقت عند الحاجة له وتعزيز ثقافة العطاء والتقديم.

