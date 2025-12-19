وقفة احتجاجية في مدينة السلام بالقنيطرة تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي

القنيطرة-سانا

نظم تجمع “سوريون مع فلسطين” وأبناء محافظة القنيطرة اليوم في مدينة السلام بمحافظة القنيطرة، وقفةً احتجاجيةً تنديداً بالاعتداءات المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وممتلكاتهم في المنطقة.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات وشعارات تؤكد رفضهم الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للأراضي السورية، واستنكارهم سياسة التوغلات وإطلاق النار وأعمال التجريف التي تستهدف الأراضي الزراعية والبنى التحتية، وما تسببه من حالة خوف وعدم استقرار بين الأهالي.

وأكدت عضو تجمع “سوريون مع فلسطين” هانية الأبرش في تصريح لمراسل سانا، أن الوقفة جاءت للتأكيد على التضامن الكامل مع أهالي محافظة القنيطرة، ورفض التوغلات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، مشددة على وحدة الأراضي السورية ورفض أي انتهاك يمس سيادتها.

من جانبه أوضح مختار بلدة خان أرنبة يوسف جريدة في تصريح مماثل، أن هذه الوقفة تأتي احتجاجاً على الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي على أراضي محافظة القنيطرة، مطالباً المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ولا سيما عمليات تجريف الأراضي، واعتقال المدنيين، والتوغلات المستمرة، إضافة إلى قتل المواشي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فض الاشتباك عام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري والعودة لاتفاقية فض الاشتباك 1974.