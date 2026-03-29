قوات الاحتلال تعتقل 8 فلسطينيين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 8 فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت مدن القدس المحتلة ونابلس وأريحا وقلقيلية والخليل وطولكرم، وقامت بتفتيش المنازل، والعبث بمحتوياتها، واعتقلت 8 فلسطينيين.

من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون إسرائيليون على ممتلكات الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس، حيث قطعوا أشجار زيتون، وجرفوا مساحات من الأراضي في بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وكان عشرات الفلسطينيين أصيبوا بجروح وحالات اختناق، واعتُقل آخرون، أمس السبت، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والمستوطنون في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.