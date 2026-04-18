ترامب يحذّر إيران من ابتزاز الولايات المتحدة عقب إغلاق هرمز مجدداً

واشنطن-سانا

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت من محاولة “ابتزاز” الولايات المتحدة، وذلك في أعقاب قيام طهران بإغلاق مضيق هرمز مجدداً.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن ترامب قوله في البيت الأبيض: “لا يمكن لطهران ابتزازنا.. نحن نتحدث معهم وقد أرادوا أن يغلقوا المضيق مجدداً كما يفعلون منذ أعوام “.

وسبق أن أعرب ترامب في وقت سابق اليوم السبت، عن تفاؤله بالمفاوضات الجارية مع طهران وقال كما نقلت وكالة رويترز: إن “محادثات جيدة تجري مع إيران، وسأطّلع على تفاصيل أكبر بهذا الشأن في وقت لاحق اليوم “.

وفي أعقاب الإعلان الإيراني عن إغلاق مضيق هرمز مجدداً، توالت البلاغات عن وقوع حوادث أمنية في مضيق هرمز، حيث أعلنت هيئة عمليات البحرية البريطانية (UKMTO) تسجيل 3 حوادث شملت إطلاق نار من زورقين تابعين لـ “الحرس الثوري” الإيراني على ناقلة وسفينة في المضيق، وحادثين آخرين في محيط السواحل العُمانية.