سريلانكا تؤكد دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني

كولومبو-سانا

أكّد الرئيس السريلانكي أنورا كومارا ديسانايكي موقف بلاده الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية، أن ديسانايكي أشار خلال استقباله اليوم الأربعاء، مجلس السفراء العرب المعتمد لدى سريلانكا بحضور سفير دولة فلسطين إيهاب الطري، إلى قانون الإعدام الإسرائيلي بحق الأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، إضافة إلى القيود المفروضة على حرية العبادة في الأماكن المقدسة لكل من المسلمين والمسيحيين، مؤكداً أن بلاده ستصدر بياناً يدين هذه الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أقرت مؤخراً قانوناً يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين، كما يتعرض الشعب الفلسطيني يومياً في الضفة الغربية وقطاع غزة لانتهاكات واعتداءات من قبل الاحتلال تستهدف وجوده ومقدساته.