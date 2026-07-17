الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات إثر الاعتداء الإيراني

الكويت-سانا



أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة معادية، إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف البلاد.



وقالت رئاسة الأركان، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية: “إن أصوات الانفجارات التي قد تُسمع في بعض المناطق ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية”.



ودعت رئاسة الأركان المواطنين والمقيمين إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة، ومتابعة المستجدات عبر المصادر الرسمية.



وكان الجيش الكويتي أعلن رصد واعتراض 32 طائرة مسيّرة معادية اخترقت المجال الجوي للبلاد منذ فجر أمس الخميس، والتعامل معها بنجاح عبر منظومات الدفاع الجوي.