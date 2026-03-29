الكويت: إيران تقود نمطاً ممنهجاً لزعزعة الاستقرار الإقليمي

الكويت-سانا

أكد وزير الخارجية الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح أنّ إيران تقود نمطاً ممنهجاً لزعزعة الاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى أنّ الاعتداءات الإيرانية التي تطال دول الخليج العربي والمنطقة تتجاوز التصعيد المؤقت.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الصباح قوله، اليوم الأحد: “إنّ النمط الذي تقوده إيران يقوم على توظيف الفوضى والإرهاب كأدوات نفوذ”، مشدداً على احتفاظ دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، واتخاذها كل الإجراءات للدفاع عن سيادتها وحماية أراضيها.

وتشهد دول الخليج العربي وبلدان أخرى في المنطقة اعتداءات إيرانية على نحو يومي بالمسيّرات والصواريخ الباليستية منذ الـ 28 من شباط الماضي.

وكانت الكويت أعلنت، في وقت سابق اليوم الأحد، إسقاط 4 طائرات مسيّرة مع استمرار الهجمات الإيرانية المعادية.