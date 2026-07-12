قطر تعلن وقفاً مؤقتاً لأنشطة الملاحة البحرية “حتى إشعار آخر”

الدوحة-سانا

أعلنت قطر مجدداً، اليوم الأحد، وقف إبحار جميع الوسائط البحرية بما فيها قوارب النزهة “حرصاً على السلامة العامة”، حتى إشعار آخر، بعد اعتداءات إيرانية على المنطقة.

وجاء في بيان لوزارة المواصلات القطرية نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: “حرصاً على السلامة العامة، تهيب الوزارة بجميع ملاك ومستخدمي الوسائط البحرية، بما في ذلك قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، وسائر الوسائط البحرية المماثلة، التوقف مؤقتاً عن الإبحار وممارسة الأنشطة البحرية، اعتباراً من تاريخ صدور هذا التعميم وحتى إشعار آخر”.

وكانت وزارة الداخلية القطرية، أعلنت في وقت سابق اليوم إصابة ثلاثة ‏أشخاص، بينهم طفل، جراء سقوط شظايا اعتراضية لصواريخ ‏إيرانية جرى التعامل معها في أجواء البلاد.

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وعلقت قطر في الـ 29 من حزيران الماضي، الإبحار وأنشطة الصيد، حتى إشعار آخر، مع استثناء الشحن التجاري، وذلك بعد يوم من إعلانها مقتل أحد ⁠مواطنيها إثر إصابته بشظايا، جراء العمليات العسكرية التي شهدتها ⁠المنطقة، قبل أن تعلن، في الخامس من الشهر الجاري، استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن.