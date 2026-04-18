وزير الخارجية التركي: إسرائيل تتبع نهجاً توسعياً ولا تتحرك بدافع الأمن

أنطاليا-تركيا-سانا

أكّد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم السبت، أن إسرائيل تتبع نهجاً توسعياً لضم مزيد من الأراضي ولا تتحرك بدافع الأمن، مشيراً إلى أن هذه السياسات الإسرائيلية تشمل مناطق في لبنان وسوريا إضافة إلى غزة والضفة الغربية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن فيدان قوله في فعالية ضمن إطار منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الخامسة: إنّ ” رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستخدم مسألة الأمن ذريعة لمحاولة الاستيلاء على مزيد من الأراضي”، مشدداً على ضرورة وقف إسرائيل لنهج الاحتلال المستمر.

وبيّن فيدان، أن السياسات التوسعية الإسرائيلية تمثّل تحدياً إقليمياً بالنسبة لتركيا، معتبراً أن الدعم الأمريكي الأوروبي لإسرائيل يزيد المشهد تعقيداً.

وكان فيدان شدّد أمس الجمعة على أن التوسع الإسرائيلي الذي بدأ بإبادة جماعية في غزة قبل 3 سنوات، ثم امتد إلى لبنان وسوريا، بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن العالمي، داعياً المجتمع الدولي إلى القول “كفى” لهذا التوسع الذي يُصدّر عدم الاستقرار إلى العالم أجمع.