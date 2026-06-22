ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73.035 قتيلاً



القدس المحتلة-سانا



أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73.035 قتيلاً، و173.368 مصاباً، منذ السابع من تشرين الأول 2023.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن المصادر قولها: إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3 قتلى جدد، و11 إصابة.



وبينت أن إجمالي القتلى منذ وقف إطلاق النار في الـ 11 من تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 1.024 قتيلاً، والإصابات إلى 3.260، فيما جرى انتشال 784 جثماناً.



وأوضحت المصادر الطبية أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.