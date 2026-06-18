الصين تدعو الناتو لتصحيح تصوره الخاطئ عنها والتوقف عن تأجيج المواجهة

بكين-سانا

دعت الخارجية الصينية اليوم الخميس حلف شمال الأطلسي “الناتو” إلى تصحيح تصوره الخاطئ بشأن الصين، والتوقف عن تأجيج المواجهة وإلقاء اللوم على الآخرين.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله رداً على اتهامات أمين عام الناتو، مارك روته بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة: “باعتبار الحلف من مخلفات الحرب الباردة، يتعين عليه إجراء مراجعة جادة للدور الذي اضطلع به وطبيعة تأثيره على السلام والاستقرار على الصعيد العالمي”.

وأكد لين أن الصين لم تزود أياً من طرفي النزاع في أوكرانيا بأسلحة فتاكة، وأنها فرضت رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج.

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، قال لين: إن الصين حافظت على موقف موضوعي وعادل، وبذلت جهوداً حثيثة لإنهاء الأعمال العدائية وتعزيز محادثات السلام.

وتشهد العلاقات بين الصين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) توتراً متصاعداً خلال السنوات الأخيرة، جراء تباينات مواقفهما إزاء العديد من القضايا الدولية وعلى رأسها الموقف من الحرب في أوكرانيا، كما أدرج الحلف الصين في ورقته الاستراتيجية، وصنفها عام 2022 ضمن قوائم التحدي الأمني لديه.