خسائر غير مسبوقة للجليد في آيسلندا وسواحل المحيط الهادئ خلال 2025

جنيف-سانا

سجلت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تراجعاً غير مسبوق في الكتلة الجليدية في أيسلندا وعلى طول سواحل المحيط الهادئ بأمريكا الشمالية خلال عام 2025.

وأوضحت المنظمة في تقريرها عن حالة المناخ لعام 2025، أن الكتلة الجليدية في أيسلندا وعلى طول ساحل المحيط الهادئ بأمريكا الشمالية شهدت تراجعاً غير مسبوق، مشيرة إلى أن إجمالي ميزان الكتلة الجليدية خلال العام الماضي كان من بين أدنى خمس مستويات مسجلة منذ بداية الرصد في 1950، رغم أن خسائر الجليد في تلك الفترة لم تصل إلى حجم الانخفاض الذي سجل بين عامي 2022 و2023.

ولفتت المنظمة إلى أن حوالي 21 بالمئة من ارتفاع مستوى سطح البحر بين 1993 و2018 كان ناتجاً عن ذوبان الأنهار الجليدية، في حين كان احترار المحيط السبب الأكبر بنسبة نحو 42 بالمئة، بينما ساهم ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند والقارة القطبية الجنوبية بنسبة 15 و8 على التوالي.

واستناداً إلى صور القمر الصناعي “تيرا” التابع لـ”ناسا”، كشف العلماء أن الأنهار الجليدية العالمية فقدت ما معدله 267 مليار طن من الجليد سنوياً خلال الفترة 2000–2019، إذ ارتفع معدل الفقدان من 227 مليار طن سنويا بين 2000 و2004 إلى 298 مليار طن سنوياً بين 2015 و2019.

