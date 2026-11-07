يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز

واشنطن-سانا‏

نظم يمنيون وناشطون اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس ‏الأمريكي في واشنطن، بالتزامن مع وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة ‏برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق والممرات الإنسانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشاركين دعوا إلى تحرك دولي لضمان وصول ‏المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى المدينة، وحماية المدنيين.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت أمس الجمعة، توثيق 66 جريمة وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال 73 ساعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة ‏مدنيين وإصابة 16 آخرين.‏