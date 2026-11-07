السبت 7 نوفمبر 2026 — دمشق
|
Reading: يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز
بحث
بحث
sana-logo-mobile

يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز

179403881193687759 يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز
يمنيون وناشطون ينظمون وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس ‏الأمريكي في واشنطن للمطالبة ‏برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز- وكالة الأنباء اليمنية

واشنطن-سانا‏

نظم يمنيون وناشطون اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس ‏الأمريكي في واشنطن، بالتزامن مع وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة ‏برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق والممرات الإنسانية.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشاركين دعوا إلى تحرك دولي لضمان وصول ‏المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى المدينة، وحماية المدنيين.‏

وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت أمس الجمعة، توثيق 66 جريمة وانتهاكاً ‏بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال 73 ساعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة ‏مدنيين وإصابة 16 آخرين.‏

لودريان يحذّر من تهديد وحدة لبنان وسلامة أراضيه ويرحّب بتمديد الهدنة للتفاوض 
إصابة فلسطيني واعتقال 4 في الضفة الغربية
أستراليا تعلن ترشحها لعضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2029-2030
انطلاق المؤتمر الأوروبي لرؤساء البرلمانات في روما
حديقة منحوتات هيرشهورن في واشنطن تعيد افتتاح أبوابها بتصميم جديد وأعمال معاصرة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

الأكثر قراءة

آخر الأخبار