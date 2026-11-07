يمنيون ينظمون وقفات احتجاجية في واشنطن ونيويورك للمطالبة برفع الحصار عن تعز

واشنطن-سانا
نظم يمنيون وناشطون اليوم السبت، وقفتين احتجاجيتين أمام البيت الأبيض والكونغرس الأمريكي في واشنطن، بالتزامن مع وقفة أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك، للمطالبة برفع الحصار الحوثي عن مدينة تعز، وفتح الطرق والممرات الإنسانية.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن المشاركين دعوا إلى تحرك دولي لضمان وصول المساعدات والإمدادات الغذائية والطبية والوقود إلى المدينة، وحماية المدنيين.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أعلنت أمس الجمعة، توثيق 66 جريمة وانتهاكاً بحق المدنيين والأعيان المدنية في محافظة تعز خلال 73 ساعة، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة 16 آخرين.