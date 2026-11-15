أردوغان: سنواصل دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة

أنقرة-سانا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أن بلاده ستواصل دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول أن ذلك جاء في تدوينة نشرها أردوغان عبر حسابه على منصة “إن سوسيال” التركية، بمناسبة الذكرى الـ38 لإعلان قيام دولة فلسطين.

وقال أردوغان: إن “تركيا ستواصل الدفاع عن القضية الفلسطينية بأقوى صورة في جميع المحافل، والنضال بحزم من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة جغرافياً، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

وشدد أردوغان على أن بلاده ستواصل تسخير جميع إمكاناتها على الأرض، من أجل أن ينعم الشعب الفلسطيني بمستقبل حر ومزدهر.

وجددت تركيا في مناسبات عدة موقفها الداعم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة كاملة، ضمن حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، استناداً إلى حل الدولتين بما يضمن تحقيق السلام الدائم.

ويحيي الفلسطينيون في الـ15 من تشرين الثاني من كل عام ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال عام 1988، التي أكدت حقهم في إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.