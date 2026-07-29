إدانات عربية لاعتداءات الميليشيات التابعة لإيران على السعودية ‏

الدوحة/القاهرة-سانا‏

أدان البرلمان العربي ودولتا قطر ومصر اليوم الأربعاء محاولات استهداف ‏منشآت بترولية في السعودية بطائرات مسيرة قادمة من الأراضي العراقية، ‏معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة في المنطقة ‏والعالم، وانتهاكاً لسيادة الدول والقانون الدولي.‏

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي استهداف المنشآت ‏النفطية السعودية من قبل ميليشيات تابعة لإيران، مشيداً بكفاءة الدفاعات ‏الجوية السعودية ويقظتها العالية في اعتراض الطائرات المسيرة وتدميرها ‏قبل وصولها إلى أهدافها.‏

وطالب اليماحي المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف حاسم ‏لوقف الاعتداءات التي تقوم بها إيران ووكلاؤها في المنطقة ضد أمن ‏واستقرار الدول العربية، مشيراً إلى أن استهداف المنشآت المدنية والنفطية ‏يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة والعالم.‏

بدورها أكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” ‏أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية، ‏وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلاً عن كونها خرقاً فاضحاً ‏للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.‏

وجددت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ‏الإجراءات المشروعة التي تتخذها المملكة للحفاظ على سيادتها وأمنها ‏وسلامة أراضيها.‏

من جهتها، أدانت وزارة الخارجية المصرية استهداف المنشآت النفطية في ‏السعودية، والاعتداءات التي طالت الأردن، مؤكدة رفضها القاطع لأي ‏اعتداء على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية.‏

وأوضحت الوزارة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون ‏الدولي وتصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة وتقويض أمن الطاقة ‏على المستويين الإقليمي والدولي.‏

وكانت الدفاعات الجوية السعودية اعترضت ودمرت عدداً من المسيّرات ‏التي انطلقت من الأراضي العراقية، ‏وحاولت استهداف المنشآت البترولية في ‏المنطقة الشرقية‌‏ كما تصدت الدفاعات الجوية للجيش الأردني في وقت سابق ‏اليوم لاعتداءات إيرانية بالصواريخ كانت تستهدف أراضي المملكة.‏

