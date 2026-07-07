الشيباني يبحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آليات تطوير التعاون في ‏مختلف المجالات‏

دمشق-سانا
التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي جان نويل بارو في العاصمة دمشق.
وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن اللقاء تناول محادثات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وآليات تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما بحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بدأ أمس زيارة رسمية إلى سوريا، برفقة وزير الخارجية نويل بارو، وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.
وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وتهدف إلى تعزيز العلاقات السورية ـ الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة.