الشيباني يبحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آليات تطوير التعاون في ‏مختلف المجالات‏

photo 2026 07 07 14 44 10 Copy الشيباني يبحث مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو آليات تطوير التعاون في ‏مختلف المجالات‏

دمشق-سانا

التقى وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، اليوم الثلاثاء، نظيره ‏الفرنسي جان نويل بارو في العاصمة دمشق. ‏
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وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين في منشور عبر قناتها على تلغرام، أن ‏اللقاء تناول محادثات موسعة حول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وآليات ‏تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، كما بحثا عدداً من القضايا ‏الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.‏

وكان الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بدأ أمس زيارة رسمية إلى سوريا، ‏برفقة وزير الخارجية نويل بارو، ‏وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال.

وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ عام 2009، وتهدف إلى ‏تعزيز العلاقات السورية ـ الفرنسية القائمة على الاحترام المتبادل والشراكة ‏المتكافئة.‏

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