بلجيكا ترجّح تورط إيران بهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى

بروكسل-سانا
أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، امتلاكها مؤشرات استخباراتية ترجّح احتمال تورط إيران في هجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في عدد من سلاسل المتاجر الكبرى، وأدت إلى اضطرابات في حفظ المواد الغذائية.
ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية البلجيكي برنار كانتان قوله، خلال جلسة أمام البرلمان اليوم الخميس: “إن الأجهزة المختصة جمعت أدلة موثوقة تشير إلى احتمال ارتباط إيران بهذه الهجمات”، مشدداً على ضرورة التعامل بحذر مع المعطيات المتوافرة، ولا سيما من الناحية الدبلوماسية، من دون توجيه اتهام رسمي لطهران.
وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بيرفو حذّر في وقت سابق من التسرع في تحميل أي جهة مسؤولية الهجمات، مؤكداً أن تحديد الجهة المتورطة لا يزال سابقاً لأوانه.
وأضاف كانتان أن الهجمات تمثل محاولة لزعزعة الاستقرار، فيما أكدت النيابة العامة الفيدرالية استمرار التحقيق فيها ومنحه أولوية قصوى، رافضة الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو الجهات المحتمل تورطها فيها.
وتعود أبرز هذه الحوادث إلى الثاني من تشرين الثاني الجاري، عندما تعرضت أنظمة التبريد في عشرات المتاجر البلجيكية لاضطرابات، ما اضطر عدداً من التجار إلى إتلاف كميات من المواد الغذائية خشية فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك.
ولم تقتصر الحوادث المماثلة على بلجيكا، إذ أبلغت متاجر كبرى في إستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال والسويد عن مشكلات مشابهة في أنظمة التبريد، ما أثار مخاوف أوروبية من اتساع نطاق هذه الهجمات واستهدافها البنية التحتية التجارية.
اتهامات فرنسية ومخاوف أوروبية
وفي فرنسا، اتهمت سلطات البلاد الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في هجوم سيبراني استهدف متاجر فرنسية قبل نحو ثلاثة أسابيع، فيما دعت باريس الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران على خلفية هذه الاتهامات.
من جهتها، أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي العمل على بلورة رد سريع وموحد، بالتوازي مع إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء بشأن التطورات الأخيرة.
وتتصاعد المخاوف الأوروبية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الصناعية والتشغيلية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، نظراً إلى ما يمكن أن تسببه من أضرار اقتصادية واضطرابات في الخدمات الأساسية وسلامة الإمدادات الغذائية.