بلجيكا ترجّح تورط إيران بهجمات سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في متاجر كبرى

بروكسل-سانا‏

أعلنت السلطات البلجيكية اليوم الخميس، امتلاكها مؤشرات استخباراتية ترجّح احتمال تورط إيران في هجمات ‏سيبرانية استهدفت أنظمة التبريد في عدد من سلاسل المتاجر الكبرى، وأدت إلى اضطرابات في حفظ المواد الغذائية.‏

ونقلت وكالة فرانس برس عن وزير الداخلية البلجيكي برنار كانتان قوله، خلال جلسة أمام البرلمان اليوم الخميس: “إن ‏الأجهزة المختصة جمعت أدلة موثوقة تشير إلى احتمال ارتباط إيران بهذه الهجمات”، مشدداً على ضرورة التعامل ‏بحذر مع المعطيات المتوافرة، ولا سيما من الناحية الدبلوماسية، من دون توجيه اتهام رسمي لطهران.‏

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بيرفو حذّر في وقت سابق من التسرع في تحميل أي جهة مسؤولية الهجمات، ‏مؤكداً أن تحديد الجهة المتورطة لا يزال سابقاً لأوانه.‏

وأضاف كانتان أن الهجمات تمثل محاولة لزعزعة الاستقرار، فيما أكدت النيابة العامة الفيدرالية استمرار التحقيق فيها ‏ومنحه أولوية قصوى، رافضة الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعتها أو الجهات المحتمل تورطها فيها.‏

وتعود أبرز هذه الحوادث إلى الثاني من تشرين الثاني الجاري، عندما تعرضت أنظمة التبريد في عشرات المتاجر ‏البلجيكية لاضطرابات، ما اضطر عدداً من التجار إلى إتلاف كميات من المواد الغذائية خشية فسادها وعدم صلاحيتها ‏للاستهلاك.‏

ولم تقتصر الحوادث المماثلة على بلجيكا، إذ أبلغت متاجر كبرى في إستونيا وفنلندا وإيرلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ ‏وهولندا والبرتغال والسويد عن مشكلات مشابهة في أنظمة التبريد، ما أثار مخاوف أوروبية من اتساع نطاق هذه ‏الهجمات واستهدافها البنية التحتية التجارية.‏

اتهامات فرنسية ومخاوف أوروبية

وفي فرنسا، اتهمت سلطات البلاد الحرس الثوري الإيراني بالضلوع في هجوم سيبراني استهدف متاجر فرنسية قبل ‏نحو ثلاثة أسابيع، فيما دعت باريس الاتحاد الأوروبي إلى تشديد العقوبات المفروضة على إيران على خلفية هذه ‏الاتهامات.‏

من جهتها، أعلنت سلطات الاتحاد الأوروبي العمل على بلورة رد سريع وموحد، بالتوازي مع إجراء مشاورات مع ‏الدول الأعضاء بشأن التطورات الأخيرة.‏

وتتصاعد المخاوف الأوروبية من الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنظمة الصناعية ‏والتشغيلية، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل وسلاسل الإمداد، نظراً إلى ما يمكن أن تسببه من أضرار ‏اقتصادية واضطرابات في الخدمات الأساسية وسلامة الإمدادات الغذائية.‏