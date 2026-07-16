الاحتلال يوقع قتلى في غزة ويصيب ويعتقل العشرات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا
قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال حملة مداهمات في الضفة الغربية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال قصف حي التفاح في مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة 3 آخرين.
وفي الضفة الغربية أصيب فتى فلسطيني (16عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أُصيب شاب برضوض وجروح، جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبوانجيم جنوب شرق بيت لحم.
وداهم جنود الاحتلال قرى حجة وجينصافوط وباقة الحطب شرق قلقيلية، وبيت سيرا غرب رام الله، ومخيم عايدة شمال بيت لحم، وبلدتي طمون في طوباس، والعيزرية في القدس، واعتقلت 12 فلسطينياً.
كما داهموا بلدة عنبتا شرق طولكرم، وفتشوا المنازل واحتجزوا عدداً من الفلسطينيين لساعات، كما احتجزوا 30 فلسطينياً في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ونقلوهم إلى أحد معسكرات الاحتلال في مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب البلدة، فيما شددوا إجراءاتهم القمعية بحق أهالي البلدة، وأغلقوا بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إليها، بعد أن كانوا أغلقوا في وقت سابق بقية مداخل البلدة، ومنعوا الفلسطينيين من الخروج من البلدة والوصول إلى أعمالهم.
وكان قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخر أمس الأربعاء، بنيران الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والأراضي المحتلة عام 1948، فيما اعتقل وأصيب آخرون في الضفة الغربية.