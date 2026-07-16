الاحتلال يوقع قتلى في غزة ويصيب ويعتقل العشرات بالضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا‏

قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي على ‏قطاع غزة، فيما أصيب فلسطيني واعتقل العشرات خلال حملة مداهمات في ‏الضفة الغربية.‏

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طيران الاحتلال قصف حي التفاح ‏في مدينة غزة، فيما قصفت مدفعيته حي الزيتون جنوب شرق المدينة، ما أدى ‏إلى مقتل 3 فلسطينيين، وإصابة 3 آخرين.‏

وفي الضفة الغربية أصيب فتى فلسطيني (16عاماً) برصاص قوات الاحتلال ‏خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل، فيما أُصيب شاب برضوض ‏وجروح، جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبوانجيم جنوب شرق بيت ‏لحم.‏

وداهم جنود الاحتلال قرى حجة وجينصافوط وباقة الحطب شرق قلقيلية، ‏وبيت سيرا غرب رام الله، ومخيم عايدة شمال بيت لحم، وبلدتي طمون في ‏طوباس، والعيزرية في القدس، واعتقلت 12 فلسطينياً.‏

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كما داهموا بلدة عنبتا شرق طولكرم، وفتشوا المنازل واحتجزوا عدداً من ‏الفلسطينيين لساعات، كما احتجزوا 30 فلسطينياً في بلدة بيت أمر شمال ‏الخليل، ونقلوهم إلى أحد معسكرات الاحتلال في مستوطنة مقامة على أراضي ‏الفلسطينيين جنوب البلدة، فيما شددوا إجراءاتهم القمعية بحق أهالي البلدة، ‏وأغلقوا بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إليها، بعد أن كانوا ‏أغلقوا في وقت سابق بقية مداخل البلدة، ومنعوا الفلسطينيين من الخروج من ‏البلدة والوصول إلى أعمالهم.‏

وكان قتل خمسة فلسطينيين وأصيب آخر أمس الأربعاء، بنيران الاحتلال ‏الإسرائيلي في قطاع غزة، والأراضي المحتلة عام 1948، فيما اعتقل ‏وأصيب آخرون في الضفة الغربية.‏