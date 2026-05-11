غوتيريش: يجب إنصاف أفريقيا وزيادة تمثيلها في مجلس الأمن ‏

نيروبي-سانا‏

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الإثنين، إلى ضرورة إصلاح منظومة ‏الأمم المتحدة، بما يضمن تمثيلاً أكثر عدالة لقارة أفريقيا داخل مجلس الأمن الدولي، في ظل ‏ما وصفه باختلالات تاريخية لم تعد تعكس الواقع الدولي الراهن.‏

وذكرت وكالة “فرانس برس”، أن غوتيريش شدّد خلال وضع حجر الأساس لتوسعة مقر الأمم ‏المتحدة في كينيا، على أن العالم بحاجة إلى مؤسسات دولية “تعكس واقعه الحالي، وليس ما ‏كان عليه قبل 80 عاماً”، مؤكداً أن مجلس الأمن لا يزال يعاني من “ظلم تاريخي” يتمثل في ‏غياب المقاعد الدائمة للقارة الأفريقية.‏

وفي إشارة إلى صعوبة المسار الإصلاحي، أقر غوتيريش بأن التوصل إلى خريطة طريق ‏واضحة لإصلاح مجلس الأمن، يمثل تحدياً كبيراً، رغم بعض الخطوات التي جرى اتخاذها في ‏هذا الاتجاه، لافتاً إلى جهود دول دائمة العضوية لتقييد استخدام حق النقض في الحالات ‏القصوى مثل الإبادة الجماعية.‏

كما شدّد على أن إصلاح المجلس بات ضرورة ملحة في ظل الانقسامات الجيوسياسية ‏المتزايدة، والتي تجعل من تحقيق السلام والأمن الدوليين مهمة أكثر تعقيداً، مؤكداً الحاجة ‏إلى “مجلس أمن أكثر فاعلية”.‏

ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد النقاشات داخل المنظمة الدولية حول مستقبل هيكلية ‏مجلس الأمن، في ظل تحولات جيوسياسية متسارعة، وتزايد المطالب بإعادة توزيع مراكز ‏القرار العالمي، بما يعكس التوازنات الحالية.‏

يشار إلى أن دعوات إصلاح مجلس الأمن، وخصوصاً فيما يتعلق بتمثيل أفريقيا، تتكرر منذ ‏سنوات داخل الأمم المتحدة، إلا أن تقدمها يبقى محدوداً، نظراً لارتباط أي تعديل بموافقة الدول ‏الخمس دائمة العضوية، ما يجعل مسار الإصلاح معقداً سياسياً وبنيوياً.‏