ثلاث ناقلات نفط سعودية عملاقة تعبر مضيق هرمز

photo 2026 06 18 12 22 06 ثلاث ناقلات نفط سعودية عملاقة تعبر مضيق هرمز
رويترز

لندن-سانا

أظهرت بيانات تتبع السفن اليوم الخميس، أن ثلاث ناقلات نفط عملاقة ترفع العلم السعودي عبرت مضيق هرمز، حاملة على متنها نحو ستة ملايين برميل من النفط الخام.

وبحسب تحليل أجرته وكالة رويترز لحركة الملاحة البحرية تُعد هذه الناقلات، التي أبحرت من موانئ سعودية، الأكبر من حيث الحمولة التي تعبر المضيق منذ عدة أسابيع.

يشار إلى أن عبور الناقلات جاء بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، لإنهاء الحرب بينهما، والتي تتضمن فتح مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية العالمية لنقل النفط، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات الخام القادمة من منطقة الخليج إلى الأسواق الدولية.

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