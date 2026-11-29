الكويت-سانا
جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته، اليوم الأحد، عبر حسابها على منصة “إكس”، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن ذلك يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.
وحيّت الكويت صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع، وأدانت استمرار الممارسات غير القانونية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة لوضع حد لهذه الممارسات، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية اللازمة له.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، بهدف حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين.