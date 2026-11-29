الكويت-سانا ‏

جددت دولة الكويت تأكيد موقفها الثابت في دعم ‏الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته ‏المستقلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، ‏وعاصمتها القدس، وفق قرارات الشرعية الدولية ‏ومبادرة السلام العربية.‏

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته، اليوم ‏الأحد، عبر حسابها على منصة “إكس”، بمناسبة اليوم ‏الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن ذلك يمثل ‏السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم.‏

وحيّت الكويت صمود الشعب الفلسطيني ونضاله ‏المشروع، وأدانت استمرار الممارسات غير القانونية ‏التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي ‏الفلسطينية المحتلة. ‏

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية ‏والإنسانية، واتخاذ تدابير عاجلة وفاعلة لوضع حد لهذه ‏الممارسات، والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، ‏وتوفير الحماية الدولية اللازمة له.‏

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ‏أكد في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع ‏الشعب الفلسطيني، أن تحقيق السلام في الشرق الأوسط ‏يتطلب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ‏وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.‏

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1977 ‏إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في ‏التاسع والعشرين من تشرين الثاني من كل عام، بهدف ‏حشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ‏مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ‏وعودة اللاجئين.‏