رجي: حصر السلاح بيد الدولة خيار وطني لإنهاء ازدواجية السلطة في لبنان

المنامة-سانا‏

أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، اليوم الأحد، أن لبنان بدأ مساراً سياسياً ‏ومؤسساتياً يهدف إلى استعادة سلطة الدولة وإعادة بناء سيادتها الكاملة، مشيراً إلى أن ‏قرار حصر السلاح بيد الدولة يمثل خياراً وطنياً لإنهاء ازدواجية السلطة العسكرية ‏والأمنية.‏

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن رجي قوله، في كلمة على هامش مشاركته في ‌‏”حوار المنامة” في البحرين: إن الحكومة اللبنانية “اتخذت قرارات تاريخية تقضي بحصر ‏السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، وحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله”.‏

وأضاف أن “هذه القرارات ليست مجرد مواقف سياسية أو إعلان نوايا، بل تعبير عن ‏خيار وطني واضح بإنهاء ازدواجية السلطة العسكرية والأمنية، ووضع حد لوجود ‏تنظيمات مسلحة تعمل خارج سلطة الدولة، أياً تكن هويتها أو ارتباطاتها”.‏

وأشار وزير الخارجية اللبناني إلى أن “مستقبل منطقتنا يجب ألا يبقى رهينة طموحات ‏الميليشيات المسلحة، أو حسابات القوى الخارجية، أو التسويات التي تُعقد على حساب ‏سيادة دولنا ومصالح شعوبنا، بل يجب أن تصنعه دول سيدة ومتماسكة، واعية ‏لمصالحها، ومتضامنة في ما بينها، وقادرة على تحمل مسؤولية أمنها واستقرارها وتقرير ‏مصيرها بنفسها”.‏

وشدد وزير الخارجية تضامن بلاده الثابت مع جميع دول الخليج العربي في مواجهة ‏الاعتداءات الإيرانية وتلك التي تنفذها مجموعات مسلحة مرتبطة بإيران، مشيراً إلى أن ‌‏”لبنان، أكثر من غيره، يدرك خطورة هذه السياسات وتداعياتها”.‏

‏ واستضافت البحرين مؤتمر “حوار المنامة 2026” بنسخته الثانية والعشرين، بتنظيم من ‏المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، خلال الفترة من 30 تشرين الأول إلى الأول من ‏تشرين الثاني، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة، وأكثر من 40 شخصية رفيعة ‏المستوى من الوزراء وكبار القادة العسكريين، وممثلين عن أكثر من 10 منظمات دولية.‏