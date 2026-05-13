رابطة العالم الإسلامي تدين تسلل عناصر من الحرس الثوري الإيراني إلى جزيرة بوبيان الكويتية

مكة المكرمة-سانا

أدانت رابطة العالم الإسلامي عملية التسلُّل التي نفذتها مجموعةٌ مسلحةٌ من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بهدف تنفيذ أعمال عدائية في جزيرة “بوبيان” الكويتية.

وجدّد أمين عام الرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين محمد بن عبدالكريم العيسى في بيان، الدعوة إلى الوقفِ الفوري لهذه الأعمال العدائية، التي تنتهك كل القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتهدّد الأمن والاستقرار وجهود خفض التصعيد في المنطقة.

وشدد العيسى على التضامن الكامل مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ تحفظ أمنها وسيادتها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أمس، أن التحقيقات مع مجموعة المتسللين ‏الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم دخول البلاد بحراً، كشفت عن انتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، وتكليفهم بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصاً ‏لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف دولة الكويت.‏