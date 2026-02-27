هيئة حقوقية تركية تغرِّم “يوتيوب” بسبب قيود على محتوى غزة

أنقرة-سانا

أصدرت هيئة حقوق الإنسان والمساواة التركية قراراً بفرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة تركية على منصة “يوتيوب” في تركيا، على خلفية تقييدها محتويات إخبارية تحمل عناوين “فلسطين” و”غزة” و”القدس”.

ونقلت وكالة الأناضول عن الهيئة الرسمية قولها في بيان: إنها “تلقت شكوى بهذا الخصوص من صحفي كان ينتج محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي لإطلاع الرأي العام على الهجمات الإسرائيلية ضد الفلسطييين، وبعد دراسة إفاداته، لاحظت أن مقاطع الفيديو التي نشرها على منصة “يوتيوب” بعناوين “فلسطين” و”غزة” و”القدس” قد أُزيلت، كما جرى تقييد محتوياته الإخبارية”.

وأوضح الصحفي في شكواه للهيئة أنه تلقى تحذيرات متكررة على قناته في “يوتيوب” وتم تقييد منشوراته، وأن اعتراضاته على ما اعتبره رقابة تم رفضها دون إبداء أسباب.

وبناء على الطلب، أجرت الهيئة تحقيقاً خلصت فيه إلى أن المحتويات التي أراد مقدم الطلب تحميلها على يوتيوب تتضمن مواد إخبارية تتعلق بإجراءات إبادة جماعية تنفذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك بردود الفعل المجتمعية المتصاعدة تجاه ذلك، وقضت بأن القيود المفروضة عليه تمثل انتهاكاً لحظر التمييز على أساس الرأي السياسي والفلسفي، وقررت فرض غرامة إدارية قدرها 204 آلاف و285 ليرة تركية على شركة “غوغل إسطنبول لتقنيات المعلومات” المحدودة، بصفتها الجهة التي نفذت الإجراء موضوع الشكوى.

وتشن إسرائيل على مدى عامين حرب إبادة جماعية بدأتها في 8 تشرين الأول من عام 2023 وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية، ورغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في تشرين الأول الماضي تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم وخروقات يومية للاتفاق مخلّفة المئات من الضحايا.