تيرانا-سانا
شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم السبت، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شاركوا في احتجاجات حاشدة طالبت باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، على خلفية الأوضاع المعيشية والاتهامات بالفساد، ودعت إلى تغيير النظام السياسي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين رشقوا عناصرها بالحجارة واستخدموا العصي لمحاولة تحطيم كاميرات المراقبة في الشوارع ونوافذ المباني الحكومية، فيما انتشرت قوات الأمن على الطرق الرئيسية لإجراء عمليات تفتيش للمركبات.
ونقل موقع يورونيوز عن وزارة الصحة الألبانية قولها: إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 8 أشخاص، بينهم شرطي وصحفيان.
وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة راما خلال تجمعهم في ساحة سكاندربيرغ وسط العاصمة، احتجاجاً على الظروف المعيشية التي أصبحت صعبة للغاية، داعين إلى تغيير النظام بأكمله.
وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الـ 114 لاستقلال ألبانيا، وتأتي ضمن سلسلة تظاهرات مناهضة للحكومة بدأت أواخر أيار الماضي، على خلفية معارضة مشروع سياحي فاخر على الساحل الجنوبي للبلاد.