تيرانا-سانا‏

شهدت العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم السبت، اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين شاركوا في ‏احتجاجات حاشدة طالبت باستقالة رئيس الوزراء إيدي راما، على خلفية الأوضاع المعيشية ‏والاتهامات بالفساد، ودعت إلى تغيير النظام السياسي.‏

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الذين رشقوا عناصرها ‏بالحجارة واستخدموا العصي لمحاولة تحطيم كاميرات المراقبة في الشوارع ونوافذ المباني الحكومية، ‏فيما انتشرت قوات الأمن على الطرق الرئيسية لإجراء عمليات تفتيش للمركبات.‏

ونقل موقع يورونيوز عن وزارة الصحة الألبانية قولها: إن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 8 ‏أشخاص، بينهم شرطي وصحفيان.‏

وردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة راما خلال تجمعهم في ساحة سكاندربيرغ وسط العاصمة، ‏احتجاجاً على الظروف المعيشية التي أصبحت صعبة للغاية، داعين إلى تغيير النظام بأكمله.‏

وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الـ 114 لاستقلال ألبانيا، وتأتي ضمن سلسلة تظاهرات مناهضة ‏للحكومة بدأت أواخر أيار الماضي، على خلفية معارضة مشروع سياحي فاخر على الساحل ‏الجنوبي للبلاد.‏