هامبورغ-سانا

رفضت المحكمة الدولية لقانون البحار، اليوم السبت، طلباً أرجنتينياً لاتخاذ تدابير عاجلة تقضي بوقف مشروع التنقيب عن النفط في حقل “سي ليون” قبالة جزر فوكلاند المتنازع عليها بين الأرجنتين وبريطانيا، معتبرة أن البت في الطلب يستلزم النظر في مسألة السيادة على الجزر، وهي مسألة تتجاوز نطاق اختصاصها.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المحكمة موريس كامغا قوله في تصريح: “إن الطلب الأرجنتيني رُفض بأغلبية 18 صوتاً مقابل ثلاثة”، موضحاً أن المحكمة خلصت إلى عدم إمكانية إصدار تدابير تحفظية في هذه القضية، نظراً إلى ارتباط المطالب الأرجنتينية بمسألة السيادة على الجزر، التي يُفترض أن تنظر فيها هيئة تحكيم يجري العمل على تشكيلها.

وكانت الأرجنتين تقدمت بطلب إلى المحكمة، التي تتخذ من مدينة هامبورغ الألمانية مقراً لها، لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن عدم تنفيذ عمليات حفر جديدة بغرض استخراج النفط، وعدم إقامة أي منشآت أو بنى تحتية للإنتاج، وذلك إلى حين تشكيل هيئة تحكيم للفصل في جوهر النزاع.

ويستهدف الطلب الأرجنتيني وقف مشروع تطوير حقل “سي ليون” النفطي، الذي تشرف عليه شركة “روكهوبر إكسبلوريشن” البريطانية وشركة أخرى “إسرائيلية”، في خطوة تعكس استمرار الخلاف بين بوينس آيرس ولندن بشأن استغلال الموارد الطبيعية في المنطقة.

وتعود جذور النزاع على جزر فوكلاند، التي تسميها الأرجنتين “لاس مالفيناس”، إلى عقود طويلة، وشهد تصعيداً عسكرياً عام 1982 عندما خاض البلدان حرباً استمرت نحو عشرة أسابيع، وأسفرت عن مقتل أكثر من 900 شخص من الجانبين، وانتهت بانتصار بريطانيا واحتفاظها بالسيطرة على الجزر الواقعة في جنوب المحيط الأطلسي.