دمشق-سانا

يمثل إشراك القطاع الخاص في استثمار المؤسسات والمنشآت العامة أحد الخيارات الاقتصادية المطروحة أمام سوريا لإعادة تنشيط القطاع الإنتاجي، ومعالجة التحديات التي تواجه المؤسسات الصناعية المتعثرة والمتوقفة، في ظل الحاجة إلى تأهيل البنية التحتية، وتحديث خطوط الإنتاج وتأمين التمويل والخبرات الفنية والتكنولوجية اللازمة لاستعادة طاقتها التشغيلية.

وأكد الخبير الاقتصادي سليمان شعبان في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن إشراك القطاع الخاص في استثمار المؤسسات والمنشآت العامة، يمثل أحد الخيارات الاقتصادية لمعالجة الاختلالات التي يعاني منها القطاع العام الإنتاجي، ولا سيما تهالك البنية التحتية ونقص التمويل وتقادم خطوط الإنتاج، وضعف الكفاءة التشغيلية والإدارية في عدد من المؤسسات.

وأوضح شعبان أن التوجه نحو الشراكة الاستثمارية يتطلب التمييز بين إشراك القطاع الخاص في إدارة المنشآت العامة وتشغيلها وتطويرها، وبين التخلي عن ملكية الدولة لها، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الشراكات لا ينبغي أن يقتصر على تأمين إيرادات مالية للخزينة العامة، بل يجب أن يشمل استقطاب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا، ورفع الإنتاجية، وإعادة تشغيل الطاقات المعطلة، وخلق فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.

وبيّن أن النماذج الاستثمارية الممكن اعتمادها متعددة، ومنها عقود الإدارة والتشغيل، وعقود التأهيل والتشغيل والاستثمار، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، ونظام البناء والتشغيل والتحويل (BOT)، إضافة إلى تأسيس الشركات المشتركة، لافتاً إلى أن اختيار النموذج المناسب يرتبط بطبيعة المنشأة وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية، وحجم الاستثمارات المطلوبة، ووضعها المالي والفني.

وأشار شعبان إلى أن تطبيق هذه النماذج يبدأ بإجراء تقييم شامل للمنشأة، يتضمن جرد الأصول والموجودات وتحديد قيمتها وحالتها الفنية، ودراسة التزاماتها المالية والقانونية، وتحديد التمويل اللازم لإعادة تأهيلها وتشغيلها، وصولاً إلى إعداد دراسة جدوى اقتصادية واختيار النموذج التعاقدي المناسب، قبل طرح المشروع وفق إجراءات تنافسية وشفافة.

إعادة التأهيل واختيار المستثمرين

أشار المحلل الاقتصادي محمد هنداوي في تصريح مماثل، إلى أن نماذج الشراكة مع القطاع الخاص يمكن أن تسهم في تسريع إعادة تأهيل وتشغيل المؤسسات الصناعية السورية المتعثرة أو المتوقفة، من خلال استقطاب رؤوس الأموال وتوظيف الخبرات الفنية والإدارية ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفف الأعباء المالية عن الدولة، ويساعد على تحويل هذه المؤسسات إلى مشاريع إنتاجية.

وأوضح هنداوي أن اختيار المستثمرين ينبغي أن يستند إلى مجموعة من المعايير الاقتصادية والفنية، في مقدمتها الملاءة المالية والسمعة المهنية والخبرة الصناعية والقدرة الفنية، إلى جانب حجم الاستثمار المقترح والمدة اللازمة لإعادة التشغيل، وعدد فرص العمل التي يمكن توفيرها، ومدى قدرة المشروع على تحقيق إنتاج تنافسي وعائد اقتصادي للدولة.

الضمانات القانونية وحماية حقوق العاملين

شدد شعبان على ضرورة أن تتضمن العقود الاستثمارية نصوصاً واضحة تحدد ملكية الأراضي والمباني والتجهيزات والآلات، والأصول التي يحق للمستثمر استخدامها خلال مدة العقد، مع منع التصرف بالأصول العامة أو بيعها أو رهنها خارج الشروط المتفق عليها، وتحديد آلية إعادتها إلى الدولة عند انتهاء العقد.

وأوضح شعبان أن إجراء تقييم مستقل للأصول قبل التعاقد وتوثيقها في سجلات وجداول ملحقة بالعقد يشكلان ضمانة أساسية لحماية المال العام وتجنب الخلافات المستقبلية حول الملكية والقيمة.

ولفت شعبان إلى أن سوريا تمتلك إطاراً تشريعياً سابقاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتمثل بالقانون رقم 5 لعام 2016، الذي تضمن أحكاماً تتعلق بالأصول ونقل الملكية والتمويل والتزامات المستثمر وحقوق العاملين، مشيراً إلى أهمية معالجة العقود الاستثمارية القائمة وفق مبدأ احترام الحقوق التعاقدية والمراكز القانونية المكتسبة، ومراجعة مدى تنفيذ الالتزامات المتبادلة وتسوية المستحقات المالية وفق القوانين النافذة.

وشهدت سوريا توقيع اتفاقيات استثمارية وفق نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، شملت معمل إسمنت المسلمية بحلب، وحوض بناء السفن في طرطوس، وتطوير ميناء طرطوس عبر شركة موانئ دبي العالمية، وتندرج هذه المشاريع ضمن إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، الذي يشمل صيغاً تعاقدية لتطوير المرافق العامة وتمويلها وتشغيلها واستثمارها.



