الولايات المتحدة تمنع عودة مواطنيها من الكونغو قبل حجر 21 يوماً

واشنطن-سانا

أعلنت الإدارة الأمريكية أمس الإثنين، أنها ستمنع المواطنين الأمريكيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية من العودة مباشرة إلى الولايات المتحدة على متن رحلات ‌جوية تجارية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: “إنّ هذا الأمر سيضع المواطنين الأمريكيين الموجودين في الكونغو أو أولئك الذين غادروها في الآونة الأخيرة على قائمة “ممنوع صعود الطائرة” حتى يقضوا 21 يوماً على الأقل في دولة ثالثة”.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه كان من المقرر أن يستقل نحو 24 أمريكياً رحلات جوية متجهة إلى الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، بعد أن سافروا إلى الكونغو، وأنه سيقدم الدعم لهم ولغيرهم من المتضررين ⁠خلال فترة الانتظار.

وتأتي هذه القيود الجديدة في ظل اتساع تفشي ⁠فيروس إيبولا إلى عدد من الأقاليم داخل الكونغو.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت في وقت متأخر من يوم الأحد الماضي أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد ارتفع إلى 1926 حالة منها 702 حالة وفاة.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الجمعة الماضي أن مواطناً أمريكياً يعمل لدى منظمة إنسانية في الكونغو ثبتت إصابته بسلالة بونديبوجيو من فيروس ⁠إيبولا.

وينتشر هذا المرض الفيروسي، الذي كثيراً ما يكون قاتلاً، عن طريق اللمس المباشر لسوائل جسم شخص أو حيوان مصاب، ويسبب أعراضاً قد تشمل ارتفاعاً شديداً في درجة الحرارة والقيء والنزيف ‌الداخلي ⁠والخارجي.