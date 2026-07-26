الجامعة العربية تحذر من تصاعد التوترات وتدعو إلى العودة للمسار الدبلوماسي

القاهرة-سانا

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، اليوم الأحد، من اقتراب المنطقة من مرحلة شديدة الخطورة، داعياً جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها للحفاظ على الأمن والاستقرار، والعودة إلى المسار الدبلوماسي.

وأكد فهمي، في بيان، أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية يقوض فرص السلام، مطالباً الإدارة الأمريكية ببذل جهود أكبر لدفع العملية السياسية، ووقف اعتداءات المستوطنين وسياسات التوسع الاستيطاني.

يأتي ذلك في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، واستمرار العمليات العسكرية في قطاع غزة، وسط تعثر الجهود الرامية إلى استئناف مسار السلام.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، دعا فهمي إلى استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، والالتزام بالتفاهمات السابقة بما يسهم في احتواء الأزمة، واحترام سيادة الدول، وضمان أمن الملاحة في الخليج العربي وباب المندب، مؤكداً ضرورة وقف جميع أشكال التصعيد واللجوء إلى الحلول السياسية.

ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار المساعي الإقليمية والدولية لخفض التوتر في المنطقة، وتأمين الملاحة في الممرات البحرية الحيوية، ومنع اتساع نطاق الأزمة.