تركيا وكوسوفو توقعان اتفاقية “تعاون مالي عسكري”

أنقرة-سانا

وقعت تركيا وكوسوفو اتفاقية “تعاون مالي عسكري” بين البلدين في مدينة إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزارة الدفاع التركية قولها: إن وزيري الدفاع التركي يشار غولر والكوسوفي أيوب مقدونجي وقعا الاتفاق عقب لقائهما أمس الثلاثاء في إسطنبول على هامش معرض “ساها 2026” الدولي للصناعات الدفاعية والطيران والفضاء.

وكانت انطلقت أمس فعاليات معرض “ساها 2026” الدولي، في مركز إسطنبول للمعارض، ويستمر حتى الـ 9 من أيار الجاري، بمشاركة أكثر من 120 دولة، و1700 شركة بينها 263 أجنبية، و30 ألف متخصص بهذا القطاع.

ويستهدف المعرض، الذي ينظم مرة كل عامين، رفع قيمة عقود التصدير من 6.2 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في نسخة “ساها 2024” إلى ما لا يقل عن 8 مليارات دولار هذا العام.